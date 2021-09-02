15:35, Сегодня

Опрос: "белую" зарплату получают меньше половины украинцев Украинцы ответили, платят ли они все налоги и поддерживают ли добровольное декларирование

Почти 9% опрошенных украинцев работают неофициально и получают всю зарплату в конверте. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании Gradus Research.

Только 49% жителей городов с населением более 50 тысяч в возрасте 18-60 лет получают заработную плату полностью официально (46%) или являются частными предпринимателями и платят все налоги (3%).

Представители этой аудитории чаще поддерживают инициативу единоразового добровольного декларирования доходов — 56% и 59% соответственно. В целом инициативу поддерживают 47% опрошенных в возрасте 18-60 лет. Не поддерживают – 24% участников исследования в возрасте 18-60 лет.

Читайте также: Соцопрос: украинцы рассказали, откуда берут информацию о лекарствах

Кроме того, только 10% респондентов верят в то, что налоговая служба не будет интересоваться происхождением задекларированных средств. Не верят 66,3% опрошенных. Затруднились с ответом чуть более четверти — 26,5%.

Исследование было проведено исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении. Онлайн-панель Gradus показывает структуру населения городов размером более 50 000 жителей в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региона. Период проведения поля: 1 сентября 2021 года, размер выборки — 1000 респондентов.

Помогайте стране отслеживать состояние общества в период после карантина — устанавливайте мобильное приложение Gradus.

Приложение для владельцев iPhone.

Приложение для пользователей Android.

Читайте также: Штрафы и даже уголовное дело: что будет, если не воспользоваться налоговой амнистией

Напомним, у украинцев есть год, чтобы задекларировать свои доходы и в дальнейшем свободно их использовать. В дальнейшем будет сложнее размещать наличные в банках или приобрести собственность, не имея официального дохода. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко. Он напомнил, что с 1 сентября начинается кампания по добровольному декларированию. Также Минфин призвал украинцев платить налоги, ведь это деньги для выплат пенсионерам.

15 июня 2021 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы Украины по поводу добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единоразового сбора в бюджет.