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Врачам повысят зарплаты на 50%: министр назвал сроки На повышение зарплат врачам необходимо 11 млрд гривен из государственного бюджета

Министр здравоохранения Максим Степанов в эксклюзивном интервью каналу "Украина 24" рассказал о повышении зарплаты врачам с июля 2020 года.

«30 лет зарплата медиков была такой, что это просто издевательство над человеком. Когда врач получает 5-6 тыс. гривен, так быть не может. Одним из решений уже в этом году, мы считаем, должно быть повышение зарплаты на 50%, по предварительным расчетам, нам надо 11 млрд гривен. Мы сейчас досчитываем, чтобы повысить с 1 июля, для этого нужно внести изменения в госбюджет, мы сейчас работаем над этим, чтобы были внесены изменения и повышение получили врачи на втором и третьем звеньях», - подчеркнул министр.

Напомним, председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий рассказал, что президент Владимир Зеленский не давал поручений об отмене второго этапа медицинской реформы в Украине, речь идет лишь об "исправлении просчетов".

Ранее Зеленский заявил, что из-за второго этапа медреформы в Украине могут быть уволены 50 тысяч медработников и закрыты более 300 больниц. Глава государства призвал Минздрав и Верховную Раду "исправить ошибки" в реформе.