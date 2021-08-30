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Гройсман: Деньги МВФ надо не спрятать, а использовать на нужды граждан и на экономику Политик напомнил о важности социальной защиты украинцев

Лидер политической партии "Украинская Стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман настаивает на прозрачном распределении 2,7 млрд долларов, полученных в рамках специальной инициативы Международного валютного фонда, и считает ключевыми направлениями такого распределения программу субсидий, индексацию пенсий и минимальной зарплаты, а также финансовую поддержку бизнеса.

"Было бы справедливо направить деньги на два направления - поддержка людей и развитие экономики. Кто пострадал от пандемии? Предприятия и предприниматели. Вопросы социальной защиты - вопрос номер один", - подчеркнул Гройсман в эфире телеканала "Украина 24".

Он привел статистику, согласно которой цены в Украине подскочили на треть, поэтому индексация минимальной зарплаты - очень актуальна.

"Около 30 млрд грн не хватает на субсидии", - отметил политик.

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Он напомнил, что количество субсидиантив снизилось в 2,5 раза, а цены на газ будут только расти, и платить придется всем.

"Надо сделать индексацию пенсий, поддержать предпринимателей - особенно малых и микро. Проблема лишь в том, что у Кабмина нет никакой экономической стратегии. Все в мире снижают налоги, а что "выкидывает" действующее правительство? Особенно проект закона №5600 (о пересмотре ставок налоговых сборов). Некомпетентное правительство не может профессионально подойти к решению вопросов", - сказал Гройсман.

По его мнению, действующий Кабинет министров провалил основные свои задачи - прежде всего по вакцинации, подготовке к новой волне COVID-19. И сейчас есть риск того, что львиную долю денег от МВФ могут так же "припрятать".

"Правительство должно выйти и сказать: мы получили 73 млрд подарок. Так вот - 30 млрд на субсидии, на индексации - столько, под нулевое кредитование бизнеса - столько. Я бы так сделал. Правительство так и должно поступить. А не забрать ли 60 млрд куда-то, а крохи отдать людям", - подчеркнул политик.

Напомним, МВФ 2 августа утвердил распределение специальных прав заимствования (СПЗ) на поддержку мировой экономики на сумму 650 млрд долларов. Украина в рамках этой программы получила транш в 2,7 млрд долларов. Его возвращать не нужно, ведь это общее решение для борьбы с последствиями пандемии во всем мире, пишет BBC.

Ожидается, что распределение СПЗ поможет государствам-членам "удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в резервах, укрепит доверие и будет способствовать усилению устойчивости и стабильности мировой экономики".

Общее распределение СПЗ вступило в силу 23 августа, в этот день новые СПЗ перевели странам-членам МВФ пропорционально их квотам в Фонде.

Ранее советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что Украина использует 2,7 млрд долларов от МВФ, чтобы стимулировать экономическое развитие в средней и долгосрочной перспективе. На текущее потребление эти деньги тратить не будут.