21:36, Сегодня

Это действенный инструмент — "слуга народа" о накопительной пенсии Марина Бардина прокомментировала заявление министра финансов о пенсиях

Заявление министра финансов Сергея Марченко о том, что украинцам стоит самостоятельно копить себе на пенсию, прокомментировала депутат из партии "Слуга народа" Марина Бардина в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

"Это у нас пошла информационная манипуляция с этими 40 годами, о которых говорил Марченко. Марченко четко заявил, что он как 40-летний человек уже сегодня беспокоится за свою пенсию и готов обратиться к накопительной системе, чтобы на пенсии не иметь тот пенсионный минимум, который сегодня у нас есть, а иметь больше денег. Сегодня в Украине работает два уровня системы. Меня это заявление заставило задуматься как молодого человека, ровесницу независимости Украины: а что будет со мной в 60 лет? До этого я видела, как живет моя бабушка, и осознавала на этом уровне, но о том, чтобы сейчас копить для себя – об этом я не думала. Когда мы говорим о солидарной системе, она никуда не девается. Но мы видим, что количество людей старшего поколения постоянно становится больше, а молодежь рожает все меньше и меньше. И у нас выходит так, что мы сегодня, уплачивая ЕСВ, перераспределяем эти деньги на пенсии, и система работает так: отдал деньги – распределили – исчерпано, дефицит", — сказала она.

Читайте также: Экономист о рисках пенсионной реформы в Украине: кончится очередным разворовыванием

Бардина рассказала, чем хороша накопительная пенсионная система.

"По накопительной системе – добровольно, обязательная накопительная система до Украины еще не дошла, хоть многие политики говорили о ней как о необходимом инструменте. Это действительно действенный инструмент, когда работающий человек и работодатель смогут перечислять деньги на индивидуальный накопительный счет. За каждым человеком будет закреплен такой счет, и эти деньги не будут распределяться на всех граждан, а будут идти на конкретные счета", — сказала она.

Напомним, глава Минфина Сергей Марченко написал в Facebook, что людям, которым сегодня меньше 40 лет, надо откладывать самостоятельно на собственную пенсию в рамках накопительной пенсионной системы. Мол, темпы старения населения такие, что количество работающих будет постоянно сокращаться, а количество пенсионеров — расти. Поэтому солидарная система в определенный момент не справится — не хватит средств.

Сейчас специалисты Минфина ищут деньги, чтобы компенсировать запуск накопительного уровня пенсионной системы. Обсуждают вариант, когда 1% будут брать из единого соцвзноса, и еще 1% — из прямой бюджетной программы.