14:30, Сегодня

Штрафы и даже уголовное дело: что будет, если не воспользоваться налоговой амнистией Эксперт рассказала, для чего вводится налоговая амнистия в Украине

Что грозит тем, кто не воспользуется налоговой амнистией, рассказала в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" директор аудиторской компании Ольга Трифонова.

"Деньги из тени хотят вывести, но это не основная цель налоговой амнистии. Основная цель, как ее декларировали представители Верховной Рады и Министерства финансов – дать возможность начать людям с чистого листа, особенно перед тем, как Украина планирует присоединиться к автоматическому обмену информацией, а это означает, что украинским налоговым органам станет известна информация о зарубежных банковских счетах физических лиц. Также со следующего года вступят в силу правила для контролированных иностранных компаний, которые тоже будут касаться преимущественно физических лиц. И последнее, но тоже важное, это то, что уже открыто говорят и представители Минфина, и парламента – это введение так называемых непрямых методов контроля за доходами физлиц", — сказала она.

Читайте также: Экономист о рисках пенсионной реформы в Украине: кончится очередным разворовыванием

Эксперт объяснила, что последствия могут быть вплоть до уголовного производства.

"Налоговая амнистия – это стартовая точка перед дальнейшим введением фискализации и контроля именно за физическими лицами. Автоматический обмен информацией даст налоговым органам возможность увидеть, что находится на зарубежных счетах украинцев-физических лиц. Сейчас многие физлица не декларируют такие состояния в Украине, хотя должны уже по текущему законодательству. Они надеются, что налоговая не узнает, но для этого будет конкретный инструмент. И если человек не воспользовался налоговой амнистией, будут налоговые начисления по полной ставке, штрафные санкции и даже уголовное дело. А если воспользоваться, можно снизить налоговую ставку, избежать штрафных санкций и потенциальных уголовных производств", — сказала она.

Читайте также: Безналичные расчеты удобны и могут вывести экономику из тени - экономист

Напомним, 15 июня 2021 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы Украины по поводу добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единоразового сбора в бюджет.

Согласно изменениям, все граждане, имеющие активы, с которых не были уплачены или уплачены не полностью налоги, могут подать в налоговые органы единоразовую декларацию.