18:07, Сегодня

Экономист о рисках пенсионной реформы в Украине: кончится очередным разворовыванием Борис Кушнирук относится к пенсионной реформе "крайне скептически"

Главными проблемами введения накопительной пенсионной системы в Украине являются обесценивание пенсионных сбережений, а также риск хищения средств.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал экономист Борис Кушнирук. На вопрос, верит ли он в накопительную пенсионную систему, экономист ответил:

"В принципе да, но для украинских реалий я отношусь к этому крайне скептически на ближайшие 10-15 лет. Для того, чтобы была накопительная система, надо быть уверенными, что те средства, которые вы вложите, прирастут и будут большими, чем они есть сейчас, то есть не будут обесценены. Кроме того, должна быть уверенность, что их не украдут, а такие гарантии сейчас нам тоже никто не даст".

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В то же время, Кушнирук выразил уверенность, что в Украине через 10-15 лет "из солидарной пенсионной системы платить будет нечем".

По мнению эксперта, сегодня украинцам надо дать возможность откладывать на старость самостоятельно.

"Если вы уменьшите налоговое давление на экономику и на людей, то в этом случае вы даете им самим возможность, каким образом им накапливать. Ибо попытки это централизованно делать государством завершатся лишь очередным хищением этих средств. В выигрыше будут только банкиры, которые будут зарабатывать просто в самом факте обслуживания этих средств независимо от того, происходит прирост активов или нет".

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Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 3 августа заявил, что в Украине с 2023 года начнут вводить социальные пакеты с накопительными пенсиями для работников бюджетной сферы.

"Задача рабочей группы — введение на базе действующего законодательства по решению правительства с 2023 года социальных пакетов с накопительными пенсиями. Фактически это могут быть ключевые бюджетники, где мы можем это испробовать без изменения законодательства. Но, конечно, наша цель - введение соответствующих законов и полноценное введение накопительной пенсии в Украине в целом", — сказал Шмыгаль, которого цитирует Nv.ua.

Ранее Министерство социальной политики представило обновленную концепцию второго уровня пенсионной системы, который предусматривает введение обязательных пенсионных накоплений для всех граждан.

Предполагается, что дополнительные пенсионные накопления украинцев будут формироваться за счет части единого социального взноса и налога на доходы физических лиц.