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В "Слуге народа" обещают банкопад в Украине из-за скандального закона Нацбанку будут предоставлены слишком широкие права, считает нардеп

Принятие законопроекта о деятельности банков, известного как "антиколомойский закон", грозит Украине "банкопадом".

Об этом заявила в эфире "Украина 24" народный депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

"Что касается антибанковского законопроекта, то по специальной процедуре наша фракция, как и другие, должны были подать несколько поправок на согласование. Впрочем, наша фракция никаких предложений не предоставила, хотя я посылала свои предложения главе фракции. Это, мне кажется, нарушение этой спецпроцедуры", - отметила Василевская-Смаглюк.

Она спрогнозировала, что законопроект будет проголосован в Верховной Раде.

"А вот о последствиях - я предрекаю очередной банкопада из-за этой ситуации. Потому что мы очень широкие права предоставляем Нацбанку", - заявила нардеп.

Напомним, народный депутат из фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук ранее спрогнозировала, что закон о банках до середины мая будет принят и подписан президентом. По ее словам, голоса на принятие этого законопроекта есть.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, что законопроект о банках позволит Украине обеспечить стабильность курса гривни и выполнение государством всех социальных выплат.