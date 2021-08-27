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Локдаун вряд ли введут: экономист рассказал о возможных потерях Украины Олег Пендзин рассказал о курсе доллара и потерях экономики от карантина

Что происходит с долларом в мире, рассказал в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" экономист Олег Пендзин.

"Доллар обесценивается, и на сегодняшний день у нас беспрецедентная величина инфляции в долларовой зоне, это чуть более 5% годовых. Откровенно говоря, это последствия огромного количественного смягчения в размере 2 трлн долларов, которые американцы закачали в собственную экономику. Та экономика, которая получила эти доллары, довольно быстро волной распространила их по миру, и мы видим достаточно серьезный рост цен на первичных рынках. Это, с одной стороны, плюс для стран, которые экспортируют сырье, в частности, Украины. С другой стороны, мы имеем последствия этого. На 30% выросли цены на продукты в мире, и это мы также ощущаем на своем кошельке. У нас точно так же они выросли", — сказал он.

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Экономист ответил на вопрос, какие убытки понесет Украина в случае нового локдауна.

"Четкий локдаун на месяц — это минус 0,5% ВВП. Сейчас есть предложения о том, что в случае достижения красной зоны предприятия общественного питания, предприятия по предоставлению услуг могут работать с людьми, которые предоставят подтверждение своей вакцинации. То есть полного локдауна не будет. Кстати, если мы посмотрим на европейский опыт, то они к полностью вакцинированным людям добавляют тех, кто документально может подтвердить, что переболел. Наверное, Украина тоже пойдет этим путем. И если мы так сделаем, то Украина потеряет меньше, чем при полном локдауне. Локдаун в стране вряд ли будет введен, это будет касаться, скорее всего, только красных зон. Но нужно понимать, что любые ограничения и любые сокращения ведут к потере доходов населения, что в свою очередь влияет на емкость внутреннего рынка, что является основой для восстановления экономики", — сказал он.

Врач-иммунолог Андрей Волянский ранее заявлял, что полного локдауна в Украине, вероятнее всего, удастся избежать, несмотря на новую волну коронавируса.

Напомним, пандемия коронавируса стала настоящим шоком для мировой экономики. Мировой ВВП потерпел рекордный за десятилетия обвал. Значительно вырос глобальный долг, упали цены на нефть, ослаб доллар и резко подорожали золото и криптовалюта. К примеру, во втором квартале 2020-го валовой внутренний продукт Евросоюза обвалился на более чем 11 процентов, а в США — на более чем 31. В Украине осенью ВВП упал на три с половиной процента. Экономический "ковидный" кризис привел к нарушению стабильности банковской системы в стране. От удара пандемии мировая экономика приходит в себя до сих пор.