14:05, Сегодня

Марченко объяснил свое заявление насчет пенсий: "Люди любят перекручивать" Сергей Марченко объяснил, что происходит с пенсиями в Украине

В Министерстве финансов заявили, что украинцам, которым сейчас до 40 лет, придется откладывать пенсионные средства самостоятельно. Это заявление объяснил в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" министр финансов Сергей Марченко.

"Люди иногда любят перекручивать то, чего не было сказано. Нужно понимать контекст. Я хочу пояснить, что я говорил о себе лично, что мне, как 40-летнему, если ничего не менять в существующей пенсионной системе, на пенсию рассчитывать не стоит. Она либо будет довольно низкой, или вообще мизерной. Это имелось в виду. Чтобы это изменить, я как 40-летний потенциальный пенсионер думаю, что сделать, чтобы были механизмы, которые позволят мне накопить себе на старость. Точно так же это может касаться любого — 40-летнего, 50-летнего или более молодых людей. Это вопрос создания стимулов для того, чтобы люди копили и откладывали средства, чтобы в будущем иметь пенсии", — сказал он.

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Марченко ответил на вопрос, не станут ли такие заявления стимулом для людей работать неофициально с "черной" зарплатой.

"Я ни в коем случае не хотел бы, чтобы это связывалось с неуплатой налогов или ЕСВ. У нас солидарная пенсионная система, и оплачивая ЕСВ, вы обеспечиваете оплату пенсий действующим пенсионерам. Сейчас размер ЕСВ достаточно незначительный по сравнению с тем, что было раньше. Его в 2015 год снизили в 2 раза. В результате дефицит Пенсионного фонда также вырос в два раза. И мы или будем искать деньги с других налогоплательщиков и закрывать эту дыру, но увеличивать налоговую нагрузку и увеличивать ЕСВ никто не планирует. Так что в этих условиях мы должны искать механизмы, чтобы стимулировать граждан самостоятельно откладывать на пенсию. Сейчас государство думает и отрабатывает конкретные законопроекты о механизме, который имел бы доверие граждан, чтобы они могли дополнительно откладывать деньги на свое пенсионное обеспечение. Сейчас количество пенсионеров практически равно количеству работающих людей. Этот тренд не изменится в ближайшие 5-10 лет, идет старение населения, уменьшение количества людей, которые официально работают. Это проблема, и ее государство должно решать. Но она не должна решаться путем тенизации экономики. Наоборот, мы пытаемся мотивировать граждан показывать доходы", — сказал он.

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Ранее Сергей Марченко написал в Facebook, что людям, которым сегодня меньше 40 лет, надо откладывать самостоятельно на собственную пенсию в рамках накопительной пенсионной системы. Мол, темпы старения населения такие, что количество работающих будет постоянно сокращаться, а количество пенсионеров — расти. Поэтому солидарная система в определенный момент не справится — не хватит средств.

Сейчас специалисты Минфина ищут деньги, чтобы компенсировать запуск накопительного уровня пенсионной системы. Обсуждают вариант, когда 1% будут брать из Единого соцвзноса, и еще 1% — из прямой бюджетной программы.