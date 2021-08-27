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Украинцы рекордно задолжали за "коммуналку" — министр назвал причину Андрей Рева высказался о рекордных долгах за услуги ЖКХ и субсидиях

Задолженность украинцев за коммунальные услуги составляет более 70 миллиардов гривен. Основные позиции, по которым накопились долги, — это газ, отопление и горячая вода. Тенденция не меняется годами. Среди должников немало людей с большими доходами. Зато пенсионеры и бюджетники пытаются рассчитываться за коммуналку вовремя.

Ситуацию прокомментировал в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" экс-министр социальной политики Андрей Рева.

"Конечно, это очень много. Я для себя лично, чтобы понять тенденцию, сравниваю с теми долгами, которые были на эту дату год, два, три назад. Сейчас мы говорим, что 76 млрд, а сколько было в прошлом, позапрошлом году? Если вы посмотрите, то рост задолженности за этот год составил более 5 млрд гривен. Это говорит о том, что у людей нет денег на то, чтобы оплачивать коммунальные услуги", — сказал он.

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Министр рассказал, что часть людей потеряла субсидии на "коммуналку".

"И проблема даже не в том, что богатые не платят, проблема в том, что даже небогатые люди, которые раньше платили регулярно, сейчас такой возможности не имеют. К тому же, 40% людей раньше получали субсидии от назначенных комиссий, сейчас эти комиссии правительство отменило. За последний год индекс бедности в Украине увеличился на 10 пунктов. И программа жилищных субсидий сейчас финансируется в 2 раза меньше, чем раньше. Количество субсидиантов упало с 7 млн до 3, и сейчас их сокращают до 2-х. Но если человека лишили субсидий, то это не значит, что у него стало больше денег. На 84 млрд гривен, по данным НБУ, люди потратили, чем заработали. Люди массово продают валюту из сбережений", — сказал он.

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Добавим, отныне украинцам снова могут выключить газ, воду и свет в квартирах за долги. Причем до тех пор, пока владельцы не выплатят все, что задолжали. Запрет на наказание коммунальных должников, который действовал в красных зонах последние полтора года, отменили. Поэтому теперь потребителей могут лишать благ цивилизации, если за них не уплачено. А чтобы подачу возобновили, придется не только вернуть долг, но и оплатить повторное подключение.

Напомним, Министерство социальной политики намерено усилить государственный контроль над предоставлением субсидий и проводить проверки получателей выплат. Проводить проверки будет уполномоченное лицо. Плановая проверка будет проходить не чаще раза в год. К участию в проверках могут привлекаться представители центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, сообщает Минсоцполитики.