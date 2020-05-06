18:29, Сегодня

"Бессарабка готова": чиновник рассказал, когда откроют главный рынок Киева Перед открытием каждый рынок проверят на соблюдение 24 требований

Начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире канала "Украина 24" рассказал о подготовке к открытию продуктовых рынков столицы.

"Сегодня в Киеве работают уже шесть рынков. Сегодня также был подготовлен Бессарабский рынок, который завтра откроется. Другие рынки еще сегодня могут подготовиться, завтра будет анонсировано открытие новых рынков", - сказал Рубан.

Читай также В Украине начали открывать рынки после карантина: как это происходит

По словам Рубана, в Киеве зарегистрировано 37 продуктовых рынков, и все были проинформированы о требованиях Кабмина и главного санврача. Было принято решение, что при подготовке к открытию каждый рынок должен отвечать 24 требованиям: это измерение температуры на входе, соблюдение режима дистанции, санитарно-защитная одежда продавцов, дезинфекция и т.д.

Напомним, ранее политолог Вадим Карасев рассказал, что рынки в Украине после карантина восстановят работу по новым правилам и санитарно-гигиеническим нормам.