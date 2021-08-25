17:50, Сегодня

Это благотворительный жест - экс-министр о деньгах МВФ для Украины Сотрудничество с МВФ - это не только дешевые кредиты, отметил Павел Розенко

Деньги Международного валютного фонда в сумме 2,7 млрд долларов, которые получила Украина, являются "благотворительным жестом", при этом сотрудничество страны с МВФ остается "на паузе".

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал экс-вице-премьер-министр Павел Розенко.

"Уже больше года Украина не получает средства от Международного валютного фонда и, можно сказать, что сотрудничество с МВФ стоит на паузе. Она связана с откатом целого ряда реформ, о которых говорят не только в МВФ, но и наши партнеры в США и Европейском Союзе. Эти средства, выделенные сегодня, они выделены абсолютному большинству стран мира. Более 600 миллиардов МВФ выделил на поддержку экономики мира, пострадавшей в результате пандемии. В частности, Россия по этой же программе получила более 17 млрд долларов, соседняя Беларусь - около 1 млрд долларов. Таким образом, это благотворительный жест МВФ экономике мира", - сказал он.

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Розенко заявил, что его настораживают слова некоторых чиновников "2,7 млрд мы получили, а дальше посмотрим".

"На самом деле мы прекрасно понимаем, что сотрудничество с МВФ - это не только средства, не только дешевые кредиты. Это прежде всего сигналы - сигналы инвесторам, нашим международным партнерам. Ведь МВФ, поддерживая Украину, предоставляя кредиты, вместе с тем дает сигналы о том, что Украина - прогнозируемая страна, в которую можно инвестировать, это страна, в которую нужно инвестировать. А когда сотрудничество с МВФ становится на паузу - становятся на паузу и все экономические процессы, и аналитики мощных финансовых компаний дают сигнал инвесторам по этому вопросу", - пояснил экс-вице-премьер.

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Напомним, МВФ 2 августа утвердил распределение специальных прав заимствования (СПЗ) на поддержку мировой экономики на сумму 650 млрд долларов. Украина в рамках этой программы получила транш в 2,7 млрд долларов. Его возвращать не нужно, ведь это общее решение для борьбы с последствиями пандемии во всем мире, пишет BBC.

Ожидается, что распределение СПЗ поможет государствам-членам "удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в резервах, укрепит доверие и будет способствовать усилению устойчивости и стабильности мировой экономики".

Общее распределение СПЗ вступило в силу 23 августа, в этот день новые СПЗ перевели странам-членам МВФ пропорционально их квотам в Фонде.

Ранее советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что Украина использует 2,7 млрд долларов от МВФ, чтобы стимулировать экономическое развитие в средней и долгосрочной перспективе. На текущее потребление эти деньги тратить не будут.