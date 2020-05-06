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Кризис в металлургии: эксперт рассказал, сколько денег потеряет Украина Доля горно-металлургического комплекса превышает четверть от общего экспорта Украины

Украина в 2020 году может потерять 1,5 млрд долларов из-за падения экспорта черных металлов.

Об этом рассказал в эфире "Украина 24" директор информационно-аналитического центра GMK Center Станислав Зинченко.

"В прошлом году доля горно-металлургического комплекса в общем экспорте составила 26% - это 12,8 млрд долларов. По поводу ситуации на сегодня, в первом квартале мы можем констатировать падение экспорта черных металлов на 15%. Это значит, что Украина потеряла 360 млн долларов экспорта", - отметил Зинченко.

По его словам, в Украине есть предпосылки, что такая тенденция продолжится весь год.

"В 4 квартале может быть еще хуже ситуация, тогда Украина потеряет 1,5 млрд долларов от экспорта черных металлов. Это наша серьезная проблема. Мы были сильны в черных металлах, но мы сейчас теряем, это большая проблема для Украины", - заявил эксперт.

По его словам, "сейчас везде проблемы в мире, мировая экономика падает, протекционизм развивается, все рынки закрываются".

Напомним, ранее заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило заявил, что государство должно компенсировать возможное падение объемов производства в отечественной металлургической отрасли в соответствии с падением мирового спроса.