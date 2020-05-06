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Повышение цен на перевозки в Украине - в Раде анонсировали радикальный шаг Нардеп объяснил, как защитить украинскую промышленность от кризиса

Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры рассмотрит вопрос о возможности лишения "Укрзализныци" права самостоятельно повышать тарифы на грузовые перевозки. Такой шаг позволит защитить украинскую промышленность во время экономического кризиса.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" нардеп от фракции "Батькивщина", член комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев. По его словам, цены на грузоперевозки должны быть снижены.

"На сегодняшний день погодные условия не способствуют хорошему урожаю в этом году. Второй вопрос - сегодня внешнеэкономическая ситуация в мире кризисная, и рынки сбыта для наших металлургов сокращаются. В таких условиях государство должно снижать тарифы на услуги от государственных предприятий и от государственной инфраструктуры", - отметил нардеп.

По его словам, на одном из последних заседаний профильного комитета у нардепов возникла дискуссия с министром инфраструктуры Владиславом Криклием, "который говорил, что надо повышать тарифы в связи с тем, что у нас есть проблемы в "Укрзализныце", нам нужно обновлять парк и прочие глупости".

"Я, как народный депутат, буду инициировать, я уже веду переговоры со своими коллегами, что надо в ближайшее время проводить специальное заседание комитета по поводу того, что надо сделать все возможное, подготовить инфраструктуру к лету, к сбору урожая, снизить тарифы, сделать таким образом, чтобы вывести вопрос тарифов из вопросов, которые решаются самой "Укрзализныцей", - отметил Бондарев.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявлял, что Украине нельзя повышать тарифы на пассажирские и грузовые перевозки "Укрзализныци" до момента повышения их качества.