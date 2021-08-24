18:24, Сегодня

Ющенко рассказал, как в Украине противостояли появлению на гривнях Мазепы Третий президент отметил, что даже сегодня Мазепа "для трети украинцев еще предатель"

Во время денежной реформы в Украине в 1996 году, когда в обращение была введена гривня, ряд украинских политиков сопротивлялись появлению на 10-гривневой банкноте гетмана Ивана Мазепы.

Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24" рассказал третий президент Украины Виктор Ющенко, который на то время возглавлял Нацбанк.

"Когда делали банкнотный ряд, мое мнение было таким, что нацию можно поднимать, когда деньги будут красноречивыми, что это миссия просветительская, патриотическая. И у меня была проблема с Иваном Мазепой. И сегодня для трети украинцев это еще предатель, а тогда - это страхи Господни. Я прихожу к Кучме, показываю банкнотный ряд и говорю: надо, чтобы обязательно президент это утвердил. Потому что подпись президента - это алиби для меня от всех собак, которые будут нападать. Так и случилось, в обед в первый день реформы звонит мне Александр Ткаченко (тогдашний председатель Верховной Рады - ред.). Он мне говорит: а кто вам дал право предателей размещать на деньгах? А я говорю: кого имеете в виду? Он говорит: Мазепу. Я говорю: да он не предатель. Он тогда делает трехсекундную педагогическую паузу и говорит: ну что же, Виктор Андреевич, мы вероятно с вами учили разную историю. И так пошла реформа, ее оценили как лучшую монетарную реформу в Европе послевоенного периода", - рассказал Ющенко.

Читайте также: Курс доллара в Украине: у Зеленского озвучили прогноз до конца года

Напомним, 25 августа 1996 года второй президент Украины Леонид Кучма подписал указ "О денежной реформе в Украине", согласно которому вводилась в обращение украинская национальная валюта гривня.

2 сентября 1996 года Национальный банк Украины выпустил в обращение банкноты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 гривен и разменную монету номиналом 1, 2, 5, 10, 25 и 50 копеек и прекратил эмиссию украинских карбованцев, которые подлежали обмену на гривни по курсу: 100 000 крб = 1 грн. Реформа была проведена за 2 недели, с 2 по 16 сентября 1996 года.