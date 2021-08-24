16:32, Сегодня

"Газпром" уже выкачал из ЕС 6 млрд — экс-премьер о "Северном потоке-2" Арсений Яценюк рассказал, кто проиграет от запуска российского газопровода

Из-за "Северного потока-2" и махинаций с ценами на газ "Газпром" за последние три месяца выкачал из карманов немецких, польских, всех европейских налогоплательщиков 6 млрд долларов — об этом заявил в программе "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" экс-премьер-министр Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

Он напомнил, что в 2014 году внес законопроект, который давал возможность 49% украинской газотранспортной системы передать в управление партнерам из Европы или из США.

"К сожалению, несмотря на то, что закон принят, его так и не реализовали. Если бы европейцы или американцы управляли 49% украинской газотранспортной системы, никто бы из них не допустил" Северного потока-2", — сказал он.

Он также напомнил, что вел жесткую политику против этого проекта и ездил по всему миру, чтобы максимально блокировать "Северный поток-2".

Читайте также: Украине нужен хотя бы 10-летний контракт — Гончаренко о "Северном потоке-2"

От "Северного потока-2" прежде всего проигрывают Украина, Польша, Словакия из-за транзита, отметил он. В то же время Европа проигрывает уже сейчас. По словам Яценюка, из-за "Северного потока-2" и манипуляций российского "Газпрома" цена на газ выросла с 200 до почти 600 долларов за последние три месяца. По данным украинского оператора газотранспортной системы, только за месяц "Газпром" заработал на этом 1,5 миллиарда евро:

"За три месяца российский" Газпром" выкачал из карманов немецких, польских, всех европейских налогоплательщиков 6 млрд долларов. У них калькулятор есть или нет? Пусть кого-то не интересует Украина, но вы о себе можете подумать?" — сказал он.

Арсений Яценюк также напомнил, что заявлял об ошибочности соглашения с РФ о транзите, подписанного "Нафтогазом" в 2019 году:

"Нельзя было подписывать до 2024 года двустороннее соглашение с Россией. Надо было подписывать трехстороннее с Европой, и не на пять лет, а на 10-15. И тогда у нас бы сегодня не было дискуссии о том, как мы героически боремся против "Северного потока". Переживаю, чтобы мы так же "героически" не проиграли эту борьбу".

Читайте также: Для Путина это геополитическая дубинка — журналист о "Северном потоке-2"

Он отметил, что нужна была сделка с гарантированным минимальным объемом прокачки, финансовыми санкциями и с рассмотрением этого дела исключительно в Стокгольме.

Напомним, США и Германия официально согласовали завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2", который идет в обход Украины. Они опубликовали "Совместное заявление в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей", сообщает "Европейская правда".

США и Германия отметили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года. Германия обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы сделать возможным продление соглашения с Россией о транзите газа через Украину до десяти лет.