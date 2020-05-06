16:12, Сегодня

Мы имеем катастрофу - экономист призвал Кабмин взяться за важную отрасль Без обеспечения стабильных транспортных перевозок невозможно обеспечить развитие и функционирование экономики страны

Экономист Борис Кушнирук в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о проблеме для бизнеса высоких тарифов на транспортные перевозки и портовые сборы.

«Государство должно идти путем: не отбирать у бизнеса то, что можно не отбирать. Это касается малого, среднего и крупного бизнеса. Относительно большого бизнеса, разумеется, у него есть ключевые расходы - в данном случае это транспортные перевозки и портовые сборы. К сожалению, проблема здесь не в «Укрзализныце» в чистом виде, это вопрос политики правительства и государственной политики. К сожалению, за все годы у нас не смогли определиться со стратегией транспортной отрасли», - отметил эксперт.

По его словам, высокие тарифы на грузовые перевозки еще и повышение их наносит бизнесу все больше убытков и делает еще менее конкурентной украинскую продукцию.

«Нужен серьезный разговор на уровне правительства и на уровне президента. Поэтому транспортная отрасль - одна из базовых отраслей экономики, без обеспечения стабильных транспортных перевозок невозможно обеспечить развитие и функционирование экономики ни одной страны мира. Это вопрос стратегии, вопрос о возможности выстроить ту систему, которая позволит этому развиваться. К сожалению, мы имеем катастрофическую ситуацию с транспортными перевозками, с тарифами, с тем, насколько это может ударить по тем предприятиям, которые формируют львиную долю экспортной выручки Украины, я имею в виду аграриев и металлургов. К сожалению, мы говорим о несостоятельности на уровне правительства разработать стратегию. Не возможность принять ни единого решения все больше загоняет ситуацию в тупик», - отметил Кушнирук.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что в Украине нельзя повышать тарифы на пассажирские и грузовые перевозки "Укрзализныци" до момента повышения их качества.