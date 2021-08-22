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В ЕС анонсировали новую финансовую помощь Украине: условия выполнены В Еврокомиссии наблюдают, как развивается сотрудничество Украины с МВФ

Украина выполнила все условия для получения нового транша макрофинансовой помощи Евросоюза, теперь свое слово должен сказать Международный валютный фонд.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

"Что касается макрофинансовой помощи, то сегодня вечером у меня будет встреча с премьером, а также министром финансов Марченко, и мы все эти вопросы как раз обговорим. В принципе, ситуация такая, что в общем условия макрофинансовой программы Украина выполнила. Сейчас важно, как развивается ситуация с программой Международного валютного фонда, и если есть позитивное развитие с программой МВФ, то можно сказать уже в течение ближайших недель мы сможем выполнить следующий транш макрофинансовой помощи", - сказал Домбровскис.

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Вице-президент Европейской комиссии также пообещал поддержку Украине со стороны Евросоюза "как политически, так и финансово".

Ранее инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что Украине без сотрудничества с МВФ никто не даст деньги в долг.

"Если вы Польша, то вы можете обойтись без денег МВФ. Потому что Польше инвесторы просто так доверяют и дают деньги. Если мы - Украина, то получается, что без МВФ нам инвесторы не очень доверяют. МВФ является залогом того, что нам инвесторы будут давать деньги в долг. Если же нам никто не даст в долг, то мы не сможем финансировать (долговые выплаты и т.д. - ред.) и получим себе дефолт", - отметил инвестиционный банкир.

Напомним, в декабре 2020 года Украина получила от Европейской комиссии первый транш в рамках новой программы макрофинансовой кредитной помощи ЕС в размере 600 млн евро. Помощь была предоставлена в виде долгосрочного займа с процентной ставкой 0,125% со сроком погашения в июне 2035 года, сообщает пресс-служба Минфина.

Ожидается, что в рамках следующего транша Украина также должна получить 600 млн евро.