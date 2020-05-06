14:47, Сегодня

"Выйдем не скоро": экономист дал тревожный прогноз о кризисе в Украине По мнению экономиста, донорская помощь и заимствования не помогут

Экономист Андрей Длигач в эфире канала "Украина 24" рассказал, что Украина долго будет восстанавливать уровень экономики 2013 года.

"Кабинет Министров оценивает дефицит украинского бюджета около 7,5% ВВП, это около 300 млрд гривень. По нашим оценкам, будет хуже. Мы не сможем это быстро компенсировать, даже перед кризисом Украина не демонстрировала быстрого обновления экономики после падения 2014-2015 годов, она до сих пор не нашла стратегических рычагов для того, чтобы стать инвестиционно привлекательной. Если мы радикально ничего не изменим - то будем обновляться после этого кризиса лет пять, а если учитывать предыдущий кризис, то суммарно до 2025-2030 года мы не возобновим уровень 2013 года", - сказал Длигач.

По мнению экономиста, на финансовую помощь рассчитывать нельзя.

"Помощь, которую мы получим, будет около 10-12 млрд долларов, 5 млрд пойдет на поддержку НБУ, а не на финансирование дефицита бюджета. Нам не хватит заимствований и донорской помощи, придется полагаться на рост экономики. Этого можно достичь тремя путями: внутреннее потребление, развитие экспорта и внешние инвестиции в страну", - сказал экономист.

Напомним, ранее эксперт Экономического дискуссионного клуба Евгений Олейников рассказал, как упадет экономика Украины, когда начнет выходить из карантина.