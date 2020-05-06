13:11, 6 мая

"Мы разрешили не паковать овощи": в КГГА рассказали об открытии рынков По мнению советника главы КГГА, большие магазины и ТЦ пока еще рано открывать

Советник главы КГГА Владимир Бондаренко в эфире канала "Украина 24" рассказал, когда откроются столичные рынки.

"По состоянию на сегодня мы говорим об открытии девяти рынков, также Госпродпотребслужба дала информацию об открытии двух рынков завтра. Меры, которые разработал Минздрав, требовали определенного времени для подготовки, и каждая администрация рынка подошла по-разному. Но мы надеемся, что до 12-13 мая на территории города будут запущены 30 рынков из 37", - сказал советник.

Также он рассказал о возможности открытия ярмарок.

"На первом этапе открытие ярмарок не планируется, мы можем теоретически говорить об этом, начиная с 22 мая. Для них будут такие же требования, как и для рынков. У каждого продавца может быть индивидуальный защитный экран (в отличие от стационарного, предусмотренного на рынках, - ред.). Будет снято ограничение на то, что вся продукция должна быть упакована, овощи мы разрешили не паковать, соответственно, пленка не нужна для продавцов", - сказал Бондаренко.

По мнению советника, крупные торговые центры пока еще открывать рано.

"Сейчас мы ждем постановления Кабмина, которое было принято 4 мая. Посмотрим, какие требования выставлены для магазинов и ТЦ. На наш взгляд, открытие торговых площадок, центров преждевременно. Будем консультироваться с главным санитарным врачом и после этого решать", - сказал Бондаренко.

Напомним, ранее политолог Вадим Карасев рассказал, что рынки в Украине после карантина восстановят работу по новым правилам и санитарно-гигиеническим нормам.