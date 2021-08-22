09:14, Сегодня

Опасно для здоровья: эксперт рассказал, какой хлеб нельзя есть ни в коем случае Сейчас в Украине высокая температура и влажность, поэтому хлеб быстро портится

Хлеб может быть опасным для здоровья человека из-за нарушения правил его хранения и из-за заражения плесенью.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" хлебный сомелье Игорь Лаврешин.

"Плохого хлеба не бывает. Бывает хлеб, непригодный в пищу, и хлеб откровенно опасный для нашей жизнедеятельности. Сейчас лето, высокая температура и влажность – тут же у нас начинаются проблемы уже с бактериальными инфекциями. Если на хлебе плесень – ни в коем случае такой хлеб нельзя употреблять в пищу, потому что если она уже появилась, это уже свидетельствует о том, что глубокое заражение плесневыми спорами уже произошло в хлебе. Срезать ни в коем случае нельзя. Такой хлеб нельзя употреблять в пищу", - подчеркнул Лаврешин.

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Комментируя опасность бактериальной инфекции, эксперт отметил:

"Сейчас в Украине высокая температура и влажность. В последнее время, когда вы покупаете темные сорта хлеба, они внутри начинают заражаться бактериальной инфекцией, которая называется картофельная болезнь. Если вы чувствуете минимальный неприятный запах и хлеб внутри липкий, ни в коем случае такой хлеб тоже нельзя употреблять".

На вопрос, безопасны ли импортные лаваши длительного хранения, которые массово завозят в Украину, хлебный сомелье ответил:

"Во-первых, это дешевый продукт. Лаваш, который имеет длительный срок реализации, в своем составе имеет большое количество масел. Эти масла могут быть различные. И самое главное – большое количество стабилизаторов, которые не позволяют этому хлебу портиться. Сказать, что он опасен, я не могу, потому что если этот хлеб был произведен и импортирован на территорию Украины, то он соответствует определенным ГОСТам и техническим условиям. Но сказать, что этот хлеб полезен, я бы не сказал. Если вы хотите купить хороший лаваш – купите обычный лаваш без добавления этих глушителей. Такой продукт хранится три дня – не больше. А хлеб хранится до 5 дней".

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Ранее телеканал "Украина 24" сообщал, что ежегодно на прилавках украинских магазинов становится больше продуктов, содержащих опасные для здоровья компоненты, в частности Е-добавки. Некоторые из них в Украине разрешены в небольшом количестве, а некоторые - запрещены, однако информацию о них на упаковке хорошо маскируют.

Врачи советуют внимательно изучать отметки перед покупкой товара, чтобы не навредить себе.

"Е-шки могут вызвать такие заболевания, как заболевания сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, онкологию и аллергические реакции, которые могут привести к анафилаксии", - предупредил семейный врач Владислав Ващенко.