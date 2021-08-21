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Эксперты о моратории на рекламу лекарств: запрет не решит проблему Производители лекарств не согласны с запретом рекламы безрецептурных препаратов

Мораторий на рекламу лекарств в медиа, который могут ввести в Украине, является попыткой переложить на рекламу ответственность за самолечение, считают эксперты.

В частности, в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" президент ассоциации "Производители лекарств Украины" Петр Багрий отметил, что речь идет о рекламе безрецептурных лекарственных препаратов.

"Само название говорит о том, что эти препараты не такие вредные, как рецептурные препараты. Это витамины, стимуляторы, нечто такое, что помогает человеку справиться с болезнью, решить симптоматические проблемы. Угроза, если говорить о самолечении, лежит в плоскости тех рецептурных препаратов, которые сегодня в Украине, к сожалению, покупаются преимущественно без рецептов. И мне кажется, прежде чем говорить о самолечении, то сначала надо навести порядок в продаже рецептурных лекарств", - заявил Багрий.

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Исполнительный директор Национальной ассоциации медиа Екатерина Мясникова считает, что мораторий является ограничением права украинцев на доступ к информации.

"Много информации о товарах мы узнаем именно из рекламы. У нас есть проблема квалификации врачей, в доступе их к информации. Соответственно, если мы еще запретим и рекламу, то откуда граждане могут узнать о тех или иных лекарствах, новых лекарствах, инновациях? Второй вопрос, это не может быть решением Кабмина. Согласно Гражданскому кодексу это изъятие определенного вида услуг с рынка. А согласно Гражданскому кодексу это должно быть решением на уровне закона", - подчеркнула Мясникова.

Самое главное, по ее словам, что "это уже не первая попытка переложить на рекламу ответственность за самолечение".

"Мы изучали опыт в других странах. На самом деле наличие или отсутствие рекламы не решает вопрос того, что люди вместо того, чтобы идти к врачу, которого в селах может просто не быть, идут к соседям или заходят в аптеку и спрашивают, есть ли что-то от головной боли или от давления. То есть это больше вопрос информации, образования, доступности врачей и доверия к системе здравоохранения", - объяснила она.

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Напомним, СНБО поручил Кабинету министров разработать мораторий на рекламу лекарств и медпрепаратов.

Как сообщается на сайте Главы государства, Кабмин должен ввести до 1 января 2024 года мораторий на рекламу лекарственных средств, медицинских изделий, методов профилактики, методов диагностики, методов лечения и реабилитации на телевидении и радио, а также в средствах массовой информации. Также Кабмину необходимо обеспечить реальный контроль над соблюдением правил рецептурного отпуска лекарственных средств и избежания назначения пациентам большого количества различных медпрепаратов или лечебных процедур.

В СНБО отмечают, что применение таких мер должно минимизировать вредное воздействие самолечения на здоровье украинцев.