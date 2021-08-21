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Украине нужны не обещания, а реальные контракты – Витренко о транзите газа В "Нафтогазе" ожидают, что европейские компании будут бронировать мощности украинской ГТС

Украине нужны реальные контракты с европейскими компаниями на транзит газа после 2024 года, в не обещания Запада насчет обеспечения транзита.

Об этом заявил в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Комментируя заявления США и Германии о необходимости гарантировать транзит газа через Украину, Витренко отметил:

"Они и сейчас обещают, но вопрос в том, что нам недостаточно этих обещаний, особенно после Будапештского меморандума. Мы говорим: нам не нужны обещания, что 3,5 года все будет хорошо. А потом нам скажут: извините, просто Россия не хочет, а мы ничего не можем сделать".

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По его словам, украинская сторона хочет "прямо сейчас увидеть, как европейские компании будут бронировать мощности украинской ГТС, будут заключать текущие контракты непосредственно с Украиной на долгие сроки".

"Таким образом будет гарантировано, нам такие гарантии нужны. Нам не нужны обещания, а реальные контракты с европейскими компаниями на те объемы, которые сейчас идут через Украину. Таким образом мы будем уверены в том, что эти объемы и в дальнейшем будут идти через Украину. А если для каких-то дополнительных объемов нужен "Северный поток-2", то пусть тогда они уже заключают контракты на эти дополнительные объемы с "Газпромом", обеспечивают соответствие "Северного потока-2" европейскому регулированию, и тогда в таком ключе будут разговоры", - заявил глава НАК "Нафтогаз".

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Напомним, президент России Владимир Путин 20 августа после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что перспективы транзита газа через Украину после 2024 года, когда завершается текущий контракт, зависят от европейских покупателей - с учетом технического состояния и экологических характеристик украинского маршрута. Он напомнил, что Меркель "всегда придерживалась этой позиции о продолжении транзита газа через Украину после 2024 года".

"Я заверил, что мы полностью выполним все обязательства по транзитному договору, даже после ухода Меркель с поста канцлера", - заявил президент РФ.

Путин отметил, что Россия готова и после 2024 года транзитировать газ через Украину, "но должны понять, на какой срок и в каком объеме, а для этого должны понять от европейских партнеров, сколько они готовы закупать", пишет DW.

Ранее США и Германия официально согласовали завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2". Они опубликовали "Совместное заявление в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей", сообщает "Европейская правда".

США и Германия отметили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года. Германия обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы сделать возможным продление соглашения с Россией о транзите газа через Украину до десяти лет.