23:03, Вчера

Витренко о транзите газа через Украину: со стороны Путина произошла манипуляция Президент России изменил свою позицию в вопросе транзита, отметил глава "Нафтогаза"

Президент России Владимир Путин манипулирует вопросом запуска газопровода "Северный поток-2" и транзита газа через Украину.

Об этом заявил в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Это определенная подмена понятий или манипуляция со стороны Путина. Когда сначала они всем рассказывали, что "Северный поток-2" - это коммерческий проект, и он не является альтернативой украинскому маршруту, не заменяет украинский маршрут, то можно было ожидать, что европейские компании, которые являются партнерами "Газпрома" в этом проекте, будут заключать дополнительные контракты на дополнительные объемы, а объемы, которые шли через Украину, и в дальнейшем будут идти через Украину. А теперь Путин элегантно изменил постановку вопроса. Он говорит: нет, объемы, которые сейчас идут через Украину, пойдут через "Северный поток-2", а если будут какие-то дополнительные объемы, то мы рассмотрим возможность их транспортировки через Украину. Таким образом он хочет, чтобы Европа покупала у России еще больше газа, создавая дополнительные доходы для режима Путина", - заявил Витренко.

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По его словам, Украина не соглашается с такой постановкой вопроса.

"Мы четко помним, что нам рассказывали ранее. Это мы объясняем и американским конгрессменам, и сенаторам, которые давят на администрацию Байдена насчет применения действенных санкций против "Северного потока-2" по крайней мере до тех пор, как российская сторона и немецкие партнеры не начнут выполнять хотя бы ранее предоставленные обещания", - отметил глава "Нафтогаза".

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Напомним, президент России Владимир Путин 20 августа после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что перспективы транзита газа через Украину после 2024 года, когда завершается текущий контракт, зависят от европейских покупателей - с учетом технического состояния и экологических характеристик украинского маршрута. Он напомнил, что Меркель "всегда придерживалась этой позиции о продолжении транзита газа через Украину после 2024 года".

"Я заверил, что мы полностью выполним все обязательства по транзитному договору, даже после ухода Меркель с поста канцлера", - заявил президент РФ.

Путин отметил, что Россия готова и после 2024 года транзитировать газ через Украину, "но должны понять, на какой срок и в каком объеме, а для этого должны понять от европейских партнеров, сколько они готовы закупать", пишет DW.