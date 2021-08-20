23:13, Вчера

Из украинских медиа может исчезнуть реклама лекарств: появились подробности Запрет, который инициировал СНБО, имел эффект взрыва

Реклама лекарств может исчезнуть с телевидения, радио и газет. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, предусматривающее возможность моратория на рекламу фармакологических изделий. Такой шаг в Офисе президента мотивируют опасностью самолечения. В мире, в частности, в США действуют различные ограничения на рекламу лекарств и медпрепаратов. Во многом они даже похожи на те, которые сейчас действуют в Украине. Но полного запрета нет ни в одной стране.

Как сообщается в сюжете программы "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24", запрет рекламы нерецептурных лекарств в Украине, который инициировал СНБО и подписал Зеленский, имел эффект взрыва. Кабмину уже поручили подготовить соответствующие законопроекты. Журналисты и фармацевты возмутились, потому что реклама на телевидении - самая главная статья доходов, которая позволяет производить качественный контент для зрителей.

"Это те деньги, которые могли бы пойти на создание интересных аудиовизуальных продуктов. Или же на содержание медиа, которые не финансируются за счет государства и практически не имеют возможности других источников финансирования и вот этих заработков медиа будут лишены", - пояснил исполнительный директор Ассоциации "Индустриальный телевизионный комитет" Сергей Семкин.

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Украина - единственное государство в Европе, где могут запретить рекламу медикаментов. В Ассоциации производителей лекарств решением СНБО шокированы и говорят, что с ними этого никто не согласовывал, хотя должны. Также уверяют, что введение моратория приведет к существенным потерям государственного бюджета, сокращению рабочих мест в фармацевтической отрасли и скажется на украинских пациентах.

"Имеет ли право гражданин, пациент, знать информацию о том, что он принимает, сравнить этот препарат с другим производителем, таким образом повлиять на цену препарата, ведь реклама влияет на снижение цены на препарат и государство об этом должно помнить", - заявил президент ассоциации "Производители лекарств Украины" Петр Багрий.

К тому же запрет рекламы будет иметь резкое и значительное влияние на продажи фармацевтических компаний, из которых 50% являются национальными производителями. Иностранные фирмы после такого сильно подумают, надо ли выходить на украинский рынок.

"Производители других стран, которые присутствуют на этом рынке, для них это решение также достаточно неожиданное. Они задумаются о дальнейших своих инвестициях в Украину и надо ли иметь дело с таким непрогнозируемым государством", - отметил Багрий.

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Решение СНБО также может критически ударить по украинским СМИ. По разным подсчетам, реклама медицинских средств составляет 30-44% всего объема рекламы. Этот вопрос независимости СМИ, ведь реклама - их основной доход.

"Для медиа доходы от рекламы лекарственных средств чрезвычайно важны - это более 30%. И их простая ликвидация с одной стороны ударит по медийщикам, а с другой стороны совершенно не гарантирует того, что самолечением люди перестанут заниматься", - заявил министр культуры Александр Ткаченко.

Перед введением моратория Кабмин должен продумать, как будет действовать запрет. А также обещает организовать встречу представителей медиагрупп с руководителями СНБО и Минздрава. В случае введения моратория, он будет действовать до 1 января 2024 года.

Напомним, СНБО поручил Кабинету министров разработать мораторий на рекламу лекарств и медпрепаратов.

Как сообщается на сайте главы государства, Кабмин должен ввести до 1 января 2024 года мораторий на рекламу лекарственных средств, медицинских изделий, методов профилактики, методов диагностики, методов лечения и реабилитации на телевидении и радио, а также в средствах массовой информации. Также Кабмину необходимо обеспечить реальный контроль над соблюдением правил рецептурного отпуска лекарственных средств и избежания назначения пациентам большого количества различных медпрепаратов или лечебных процедур.

В СНБО отмечают, что применение таких мер должно минимизировать вредное воздействие самолечения на здоровье украинцев.