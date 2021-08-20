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Министр о налоговой амнистии: скоро нельзя будет просто достать деньги из чулка Украина усиливает финансовый мониторинг с 1 сентября

Налоговая амнистия в Украине позволит легализовать свои доходы людям, которые в 90-е годы и в начале нулевых зарабатывали деньги вне правового поля.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

"Я думаю, что ни для кого не секрет, что в 90-е годы, в начале нулевых очень многие люди работали не просто неофициально. Они работали фактически во внеправовом поле, не совершая каких-либо правонарушений, именно потому, что так был организован в то время рабочий процесс. Люди, которые получили в тот момент определенные состояния, речь идет о домах, квартирах, возможно технических сооружениях, даже земельных участках, они сейчас получили с 1 сентября благодаря инициативе президента Владимира Зеленского легальную возможность это легализовать", - сказал он.

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Министр напомнил, что "европейские страны, в том числе Украина, усиливают финансовый мониторинг".

"Скоро нельзя будет просто извлечь деньги из чулка и заплатить за какую-то крупную покупку. Надо будет объяснять фискальным органам, откуда такие деньги, не получены ли они незаконным путем. Поэтому собственно это достаточно прозрачный вариант, чтобы легализовать свои доходы, полученные в предыдущие периоды, возможно, было какое-то незадекларированное наследство", - пояснил Немчинов.

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Напомним, Верховная Рада 15 июня приняла пакет законов о проведении налоговой амнистии с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года. Чтобы принять участие, необходимо будет подать спецдекларацию. Валютные ценности на счетах в банках в Украине и права денежного требования к резидентам Украины можно будет амнистировать по ставке 5%; валютные ценности на счетах в иностранных банках или в иностранных финансовых учреждениях и права денежного требования к нерезидентам Украины - 9%, ОВГЗ - 2,5%.

Автор инициативы, глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев ("Слуга народа") заявлял, что законопроект необходим для простых граждан, которые за 30 лет накопили определенные средства, уклоняясь от налогообложения.

Нацбанк разъяснил, как украинцам открывать счета для специального добровольного декларирования.

Граждане смогут обратиться в банки и открыть там счет со специальным режимным использованием, и потом на нем разместить средства в национальной или иностранной валюте и банковские металлы. Вносить это нужно через операционную кассу по заявлению на перевод наличности, а в графе назначение платежа указать добровольное декларирование. Уже с 1 сентября средства со спецсчетов можно будет зачислить на текущий.