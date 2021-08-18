16:05, Сегодня

Эксперт о создании национального авиаперевозчика Украины: это просто неразумно У украинского внутреннего рынка авиаперевозок есть огромный конкурент, отметил Андрей Гук

Создание в Украине национального авиаперевозчика нецелесообразно в условиях высокой конкуренции на внутреннем рынке перевозок.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал эксперт по авиационному праву Андрей Гук, комментируя соответствующую инициативу украинской власти.

"У украинского внутреннего рынка авиаперевозок есть огромный конкурент, которого дотирует государство, и цена на билет которого чрезвычайно мала по сравнению с той, которая реально должна быть. Это железная дорога, которой соединены все основные города. Второе - есть определенный пассажир, который не пересядет с железной дороги в самолет, потому что он банально даже боится... Есть много проблем с этим. Если мы говорим об идее национального перевозчика, то, по моему мнению, это когда очень хочется, но не можется", - подчеркнул эксперт.

Гук отметил, что для создания национального авиаперевозчика нужны большие средства, поэтому "это больше похоже на какую-то бездонную яму, куда можно зарыть очень большой бюджет".

"Для создания авиакомпаний нужны, во-первых, аэропорты, нужна инфраструктура. Нужны специалисты, которых в Украине кстати достаточно. Но до сих пор ни одного серьезного имени неизвестно, чтобы кто-то занимался этим проектом. Никто из известных нормальных авиаторов не хочет туда присоединяться, поэтому что понимают всю банальность и нереальность этой идеи", - заявил он.

Эксперт напомнил, что в Украине уже есть государственные авиакомпании, "на базе которых можно что-то создавать, а не создавать новую авиакомпанию".

"Кроме того, внутри Украины есть несколько авиакомпаний. Очень немногие страны могут себе позволить 2-3 перевозчиков. В Украине есть SkyUp, есть МАУ, другие авиакомпании - Windrose, Azur Air и так далее. При такой высокой конкуренции финансировать государственный проект просто глупо", - добавил Гук.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с директором французской консалтинговой компании Aerogestion Марком Роше и обсудил с ним создание национального авиаперевозчика Украины. Зеленский отметил, что внутренний рынок авиаперевозок в Украине не удовлетворяет всех стратегических потребностей государства, поэтому было принято решение о создании национального авиаперевозчика, сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы начинаем работу. В этом году хотим получить конкурентоспособного государственного авиаперевозчика", - рассказал Зеленский директору Aerogestion, отметив, что Украина охотно рассмотрит идеи по реализации этого проекта.