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Яйца будут дорожать до новогодних праздников – эксперт аграрного бизнеса "В новогодние праздники обычно приходится максимально высокая цена на яйца", - заявила Литвин

Подорожание не остановить. Яйца уже неделю растут в цене. В основном на ситуацию влияет сокращение производства, говорят эксперты. По данным Госстата, оно упало почти на 15% с начала года. Сейчас в супермаркетах десяток яиц стоит около 30 грн. Цены на органические и премиальные яйца достигают 45 грн.

В Украинском клубе аграрного бизнеса прогнозируют, что дешевых яиц как минимум до новогодних праздников не будет, говорится в сюжете программы «Экономика» на телеканале «Украина 24».

«Уменьшается предложение на рынке в зимние месяцы, цена растет. Летом предложение больше - цена максимально снижается. Этот рост будет продолжаться примерно до новогодних праздников, тогда обычно приходится максимально высокая цена на яйца, и эта высокая цена продержится где-то до первого тепла», - сказала аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин.

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Ранее в Национальном банке Украины сообщили, что в июле 2021 года потребительская инфляция в годовом измерении ускорилась до 10,2% (с 9,5% в июне). В течение III квартала инфляция останется выше 10%, но замедлится в конце года. Рост цен на сырые продукты питания ускорился (до 8,2% в годовом измерении). Скорее росли цены на яйца, прежде всего из-за подорожания кормов. Дополнительным фактором подорожания яиц могла быть жаркая погода.

Напомним, в программе "Обратная связь" на телеканале "Украина 24" аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин назвала причину подорожания яиц в конце лета:

"Немаловажным фактором снижения рентабельности является уменьшение одного из каналов реализации продукции – экспортных отгрузок. За 5 месяцев 2021 года экспорт яиц уменьшился практически вдвое. Кроме того, в летние месяцы производителям сложно работать из-за больших поступлений яиц от хозяйств населения".