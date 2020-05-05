21:14, 5 мая

"Это будет не сегодня": Радуцкий о повышении зарплат медикам Нардеп также назвал условие для успеха медреформы

Кабинет министров Украины найдет деньги на повышение зарплат медикам, но это будет не сегодня.

Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"На следующий год для того, чтобы реформа (второй уровень медицинской реформы - ред.) все-таки состоялась так же успешно, как реформа "первички", мы должны расходовать на систему здравоохранения до 6% ВВП. Это задача, которую поставил сегодня президент Министерству финансов и правительству для того, чтобы найти эти деньги", - заявил нардеп.

Радуцкий выразил уверенность, что Кабинет министров найдет необходимые средства.

"Насколько я понимаю, что касается повышения зарплат медикам, там есть в правительстве какие-то решения, но это будет не сегодня. Ждем от правительства предложений, как это может быть сделано. Бюджет мы все равно планируем, мы будем готовить его летом, принимать осенью. Думаю, что правительство найдет эти деньги. 11 млрд гривен будет направлено на повышение зарплат медицинским работникам", - сообщил Радуцкий.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что врачи, которые лечат больных коронавирусом, получат из двух источников значительные надбавки к зарплате.