18:37, 5 мая

"Это профанация": туроператор о мерах Кабмина по спасению туризма Отрасль теряет специалистов из-за кризиса

Законопроект Кабмина о поддержке туристической отрасли в Украине в условиях карантина является профанацией.

Такое мнение высказала в эфире канала "Украина 24" соучредитель национального туристического оператора Елена Бойко.

"Это профанация. Когда говорят - мы поднимем экотуризм, экотуризмом не насытишь казну. Мы сейчас говорим о въездномм туризме. А количество налогов, которые платили туроператоры от выездного туризма, тоже составляет весьма приличную часть. К сожалению, сегодня это направление не является приоритетным", - заявила Бойко.

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"Целая отрасль теряет своих специалистов, которые могут не выдержать кризиса и уйти в другое направление... Это огромный пласт экономики, который пострадает больше всего", - добавила она.

Отметим, что в Верховной Раде зарегистрирован правительственный законопроект о налоговых льготах для туристической отрасли. В законопроекте предлагается отмена туристического сбора до конца года, налоговые льготы для операций по предоставлению туристических услуг, льготы на оплату аренды и землю государственной и коммунальной собственности.

Напомним, ранее президент Украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич расказал, как и где украинцы будут отдыхать после карантина.