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В Украине уравняют зарплаты мужчин и женщин — мнение эксперта Валентина Бардадым объяснила, почему женщины получают меньше денег, чем мужчины

В Украине собираются уравнять зарплату мужчин и женщин на одинаковых должностях. Инициативу Министерства экономики прокомментировала в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" эксперт по трудоустройству Валентина Бардадым.

"Этот вопрос (гендерного неравенства в зарплатах - ред.) очень актуален как для Украины, так и для Европы, и только до 2050 года мы сможем выйти на более-менее ровный по миру уровень зарплаты между мужчинами и женщинами. На сегодня среднемесячная зарплата женщин в Украине составляет 80% от зарплаты мужчин. Почему она такая разная? Потому что высокое привлечение мужчин на более высокие уровни зарплаты в таких сферах, как технологии, инженеры, IT, наука, промышленность. Женщины больше сконцентрированы в отраслях, связанных с культурой, бухгалтерией, маркетингом, HR, они менее оплачиваемые. И если говорить о топ-позициях, то такие должности в компаниях больше занимают мужчины", — сказала она.

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Эксперт рассказала о разнице в условиях труда у мужчин и женщин.

"Женщины больше придерживаются графика, мужчины могут себе позволить ненормированный рабочий день, от этого тоже зависит уровень позиции. Структурные различия – мужчины чаще устраиваются на "мужские профессии", они дороже, женщины на более спокойную работу, которая меньше оплачивается. К тому же, мужчина быстрее достигнет карьерного роста, чем женщина", — сказала она.

Добавим, проект Национальной стратегии об уравнивании зарплат мужчин и женщин уже разработан в Минэкономики. Кроме самой стратегии, уже есть в проекте План мероприятий по реализации этой стратегии. Проекты документов сначала передадут на рассмотрение в профильные министерства, а затем вынесут на обсуждение общественности.

Ранее результаты опроса социологической компании Gradus Research показали: более половины украинцев считают, что в Украине не придерживаются гендерного равенства в оплате труда. Ответы респондентов относительно соблюдения в Украине равных условий оплаты работы для мужчин и женщин разделились почти пополам — 42% считают, что в Украине соблюдаются равные условия и оплата труда для мужчин и женщин, против 46%, которые так не считают.