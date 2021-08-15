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Путин уже торгует газом с "Северного потока-2" — экс-министр Анатолий Гриценко заявил, что Владимир Путин выиграл нынешний этап газового противостояния

Президент России Владимир Путин поднимает цены на газ для Запада, рассказал на телеканале "Украина 24" экс-министр обороны Анатолий Гриценко.

"Думаю, эта бумажка, которую подписали Германия и Америка, не будет иметь существенного значения. Посмотрите, что Путин делает сейчас. Почему такие высокие цены на газ сейчас - 550-555 долларов за 1 тыс. кубов? Сравните, сколько он поставлял в июне, и сколько, например, в декабре прошлого года. В июне фактически 4 направления (Северный поток-1, ямаловский, украинский и еще турецкий) были недогружены, поставили меньше, чем поставляли раньше, но заработали на 1,5 млрд больше, потому что через фьючерсы боятся остаться без газа. Плюс уже проводятся фьючерсные торги на "Северный поток-2" на 4-й квартал этого года", — сказал он.

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Гриценко заявил, что Россия будет манипулировать Европой благодаря "Северному потоку-2".

"Путин уже считает, что "Северный поток-2" работает, и они на Московской бирже торгуют объемами, и этот газ уже законтрактовывается европейцами. И там цена примерно вдвое меньше, чем сейчас. Он играет с ними в кошки-мышки, он уже сейчас использует пока не как оружие, чтобы бить по европейцам, он больше бьет по нам, но потом точно так же сможет играть с Европой, бить по Европе. Кто-то там кричит, что "мы остановим Северный поток"... а Путин уже торгует, и это видно. Имел он всех ввиду, он уже выиграл этот раунд, надо признать", — сказал он.

Напомним, что Россия строит "Северный поток-2" в обход Украины, что может вызвать падение транзита газа через украинскую газотранспортную систему. США и Германия официально согласовали завершение строительства этого газопровода, по прогнозам, он будет готов к вводу в эксплуатацию в конце августа - начале сентября. Тем не менее некоторые аналитики считают, что запуск может быть отложен.

В частности, российский политический и общественный деятель Марк Фейгин заявил, что проблема может возникнуть, потому что создается монополия рынка газа. По его словам, фактически Германия становится оператором как Восточной, так и Центральной Европы.