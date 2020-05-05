Вернутся ли клиенты в рестораны после карантина — эксперт дала прогноз
Ресторанный эксперт Ольга Насонова рассказала, поможет ли ресторанному бизнесу ослабление карантина
О том, как скажется смягчение карантина на ресторанном бизнесе, рассказала ресторанный эксперт Ольга Насонова в эфире канала "Украина 24".
"Смягчение помогает заведениям, которые в принципе стояли мертвыми, получить какие-то средства, чтобы остаться в бизнесе. Ресторанный бизнес находится на грани терпения, потому что мы видим, что кое-какие рестораны работают, несмотря на карантин. А многие маленькие заведения, например, кофейни, оштрафовали за то, что они торговали на вынос. В ресторанном бизнесе работает много людей, и они сейчас все на низком старте. Разрешение работать на летних площадках — это уже что-то", — сказала она.
По словам Насоновой, на то, чтобы полностью запуститься, маленьким заведениям потребуется несколько дней, большим — не менее недели, а для очень больших потребуется пара недель.
Насонова рассказала, стоит ли ожидать большого наплыва посетителей и почему:
"Из-за того, что не будет работать транспорт, рестораны получат около 30% своих клиентов. Это основная причина, ведь не у всех есть автомобили. Как персонал будет добираться, я тоже не очень хорошо понимаю. Относительно вероятного отсутствия денег, то посетители кафе и ресторанов — не самые бедные люди, пусть не лобстера, но чашку кофе и штрудель они смогут себе заказать".