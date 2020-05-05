17:16, 5 мая

Вернутся ли клиенты в рестораны после карантина — эксперт дала прогноз Ресторанный эксперт Ольга Насонова рассказала, поможет ли ресторанному бизнесу ослабление карантина

О том, как скажется смягчение карантина на ресторанном бизнесе, рассказала ресторанный эксперт Ольга Насонова в эфире канала "Украина 24".

"Смягчение помогает заведениям, которые в принципе стояли мертвыми, получить какие-то средства, чтобы остаться в бизнесе. Ресторанный бизнес находится на грани терпения, потому что мы видим, что кое-какие рестораны работают, несмотря на карантин. А многие маленькие заведения, например, кофейни, оштрафовали за то, что они торговали на вынос. В ресторанном бизнесе работает много людей, и они сейчас все на низком старте. Разрешение работать на летних площадках — это уже что-то", — сказала она.

По словам Насоновой, на то, чтобы полностью запуститься, маленьким заведениям потребуется несколько дней, большим — не менее недели, а для очень больших потребуется пара недель.

Насонова рассказала, стоит ли ожидать большого наплыва посетителей и почему: