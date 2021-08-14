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Курс валют в Украине: экономист спрогнозировал укрепление гривни к доллару Эксперт назвал факторы, которые влияют на курс

Курс доллара в Украине в ближайшие два месяца не будет расти по отношению к гривне, сложилась благоприятная ситуация для укрепления украинской валюты.

Об этом в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" рассказал экономист Ярослав Жалило.

"Думаю, что можно ожидать определенного укрепления (гривни – ред.), потому что пойдет выручка от подорожания аграрного экспорта. Во-вторых, улучшение рейтинга Fitch может привести к усилению заинтересованности в украинских ценных бумагах, могут прийти спекулятивные инвесторы. И, в-третьих, ситуация с торговым балансом сейчас неплохая. Макроэкономических оснований для того, чтобы ожидать снижения курса гривни в ближайшие 2 месяца, я не вижу", - сказал он.

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Ранее советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что курс доллара к концу 2021 года будет колебаться в диапазоне 27-27,5 грн.

В свою очередь заместитель председателя Совета Нацбанка Украины Василий Фурман сообщил в эфире телеканала "Украина 24", что на курс доллара в Украине влияют четыре фактора.

"Сегодня мы наблюдаем целый ряд факторов, которые положительно влияют на усиление курса украинской гривни. Это в первую очередь рост цен на сырьевых рынках, с одной стороны. Хотя, с другой стороны, надо говорить о том, что у нас увеличивается импортная составляющая... Второй фактор, почему гривня усиливается - это продажа украинцами доллара. Суммарно с начала года было продано более чем на миллиард долларов. Третий фактор - это нерезиденты, спрос на внутренние облигации государственного займа... Есть еще четвертый фактор - ситуативный, когда гривня, например, в начале мая значительно усиливалась, потому что платили налоги, продавали экспортеры доллар, или, например, закончился период выплаты дивидендов украинскими компаниями, владельцами которых являются зарубежные материнские компании", - рассказал Фурман.