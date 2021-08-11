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Эксперт о пенсионной реформе в Украине: выплаты будут лет через 30 Кабмину нужно очень осторожно подходить к вопросу введения накопительных пенсий, считает Андрей Павловский

Украине при внедрении второго уровня пенсионного обеспечения, накопительной системы, нужно учесть неудачный опыт своих соседей.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" эксперт по вопросам соцполитики Андрей Павловский, комментируя пенсионную реформу, которую анонсировал премьер-министр Денис Шмыгаль. Как отметил эксперт, первые пенсионные выплаты "будут лет через 30, и об этом надо людям откровенно говорить".

"Хотел бы обратить внимание, что правительство обязательно должно учесть негативный опыт наших восточноевропейских соседей - таких, как Польша, Чехия, Венгрия, которые пытались ввести второй уровень пенсионного обеспечения, именно пенсионную накопительную систему, но у них это не удалось сделать. Польша заморозила второй уровень накопительной системы из-за того, что у них были высокие административные расходы. В Венгрии это вообще превратилось в одну большую финансовую пирамиду, поэтому они остатки средств вернули обратно в солидарную систему. Также она находится в замороженном виде в Чехии. В России была неудачная попытка ввести эту систему", - рассказал он.

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По словам Павловского, "очень умеренно, очень осторожно нужно к этому подходить", поскольку в Украине не развиты рынки финансовых услуг и ценных бумаг.

"Специалисты международных финансовых институтов говорят, что можно вводить накопительную систему, когда экономика находится в устойчивом развитии, когда есть подъем экономики хоть несколько лет подряд, хотя бы по 5-7% роста ВВП, когда есть рост доходов населения - это самое подходящее время, когда можно сделать первый шаг по внедрению", - объяснил эксперт.

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Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 3 августа заявил, что в Украине с 2023 года начнут вводить социальные пакеты с накопительными пенсиями для работников бюджетной сферы.

"Задача рабочей группы — введение на базе действующего законодательства по решению правительства с 2023 года социальных пакетов с накопительными пенсиями. Фактически это могут быть ключевые бюджетники, где мы можем это испробовать без изменения законодательства. Но, конечно, наша цель -введение соответствующих законов и полноценное введение накопительной пенсии в Украине в целом", — сказал Шмыгаль, которого цитирует Nv.ua.

Ранее Министерство социальной политики представило обновленную концепцию второго уровня пенсионной системы, который предусматривает введение обязательных пенсионных накоплений для всех граждан.

Предполагается, что дополнительные пенсионные накопления украинцев будут формироваться за счет части единого социального взноса и налога на доходы физических лиц.