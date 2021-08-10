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Программа "Доступные кредиты" сохранила 172 тыс. рабочих мест в Украине - Минэкономики В Кабмине оценивают программу как успешную

В Украине благодаря государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" удалось во время коронавирусных ограничений сохранить более 170 тысяч рабочих мест.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" сообщила заместитель министра экономики Украины Ирина Новикова.

"Мы смотрим на динамику, как себя показала программа. Мы считаем, что она показала себя успешно, выполнила свою задачу на отлично, поскольку расширила доступ малого и среднего бизнеса к финансированию. В частности, сохранила в период пандемии, коронавирусных ограничений рабочие места. Были сохранены 172 тысячи рабочих мест, создано новых 19 тысяч рабочих мест. И мы рассчитываем, что программа и дальше будет реализовываться с такой динамикой. По прогнозным расчетам фонда развития предпринимательства, до конца года будет сохранено еще около 40 тысяч рабочих мест благодаря реализации программы", - заявила заместитель министра.

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На вопрос, в каких сферах больше всего рабочих мест удалось сохранить, Новикова ответила:

"В сфере сельского хозяйства, в сфере промышленности, торговли и услуг. Это кредитный портфель, который реализовывался по программе 5-7-9%".

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Напомним, что в январе 2020 года президент Владимир Зеленский одобрил создание Фонда развития предпринимательства и запуск программы кредитов под 5%, 7% и 9% для поддержки малого и среднего бизнеса.

Предоставление одной из трех возможных ставок по кредиту в рамках этой программы зависит от размера бизнеса заемщика и срока его деятельности. В апреле прошлого года Кабинет Министров расширил программу доступных кредитов на бизнес с годовым доходом в 100 млн грн, тогда как ранее сумма ограничивалась 50 млн грн. Также правительство увеличило максимальную сумму кредита по программе с 2 млн грн до 3 млн грн.

На 9 августа 2021 года уполномоченные банки с момента старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдали кредитов на общую сумму 56,7 млрд грн, пишет "Укринформ".

Заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Ковалив в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, с какими сложностями сталкиваются украинские предприниматели, которые хотят воспользоваться государственной программой "Доступные кредиты 5-7-9%".

"Есть много отказов, есть много заявок. Есть сотни тысяч заявок, которые предприниматели оставляют в банках на сайтах. Только 50% из них доходят до банков. Есть люди, которые попытались заполнить дома онлайн-заявку, а дальше, когда уже нужно с банком работать и предоставить больший пакет документов, с этого момента примерно 50% потерялись", - рассказала она.