11:23, Сегодня

Используй Украина опыт России, ее экономика росла бы быстрыми темпами – Илларионов "В области экономики в Украине за последние 30 лет, к сожалению, мало что сделано", - отметил экс-советник Путина

Украина является одним из наиболее медленно растущих государств Европы, ей следовало бы воспользоваться опытом, который наработало человечество, в том числе соседняя Россия.

Об этом заявил в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" экс-советник Путина Андрей Илларионов.

«Главный вопрос для Украины сегодня – обеспечение безопасности и обороноспособности. Второе – в области экономики за последние 30 лет, к сожалению, мало что сделано. Украина является одним из наиболее медленно растущих государств Европы, она одна из немногих, где уровень ВВП на душу населения не достиг уровня 1990 года. Программа, которую мы осуществили в России, привела к экономическому чуду, удвоению ВВП на душу населения за 10 лет. За этот период доходы населения и реальное потребление в постоянных ценах выросло в 2,3 раза», - отметил экс-советник Путина.

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Он подчеркнул, что никогда за всю историю России таких темпов не было. И сейчас 13 лет российская экономика находится в состоянии стагнации.

«Думаю, если бы Украина воспользовалась тем опытом, которое наработало человечество, в том числе на примере соседа, то экономика могла бы расти темпами 7-8% ежегодно в течение 10 лет, 20, 40 лет в зависимости от выбора. В этом случае в течение 20-30 лет Украина бы стала среднеразвитым государством в Европе, все бы хотели с ней дружить, все бы хотели пригласить Украину во все международные организации. Все бы считали за честь иметь дело с Украиной», - заявил Илларионов.

Напомним, НБУ улучшил прогноз роста номинальных зарплат украинцев на 2021 год до 18,8%, реальных (с учетом инфляции) – до 8,7%. Ранее НБУ ожидал, что в апреле будет рост на 17,8% и 8,6% соответственно. Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ.

Экономика Украины будет восстанавливаться — такой прогноз дал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" экономист Олег Пендзин:

"Речь идет о реальной экономике, которая платит налоги. Есть надежда на то, что экономика будет восстанавливаться, даже если ничего не делать и государство не будет вмешиваться. Экономика в любом случае будет восстанавливаться просто потому, что есть общемировой тренд, и Украина в силу того, что активно представлена в мировом распределении труда, активно представлена на сырьевых рынках, — рост спроса на сырьевых рынках будет требовать подъема производства на украинских предприятиях, ориентированных на экспорт".