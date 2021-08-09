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У Зеленского рассчитывают получить от МВФ не менее 700 млн долларов: подробности Советник президента ожидает, что украинский вопрос скоро вынесут на рассмотрение совета директоров МВФ

Украина рассчитывает получить от Международного валютного фонда в нынешнем году не менее 700 млн долларов по новому траншу.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

"Агентство Fitch выпустило более чем позитивные месседжи относительно Украины, они изменили прогноз со стабильного на позитивный. Мы продолжаем кооперацию с МВФ, в том числе по программе stand by, и по этой программе в сентябре будет миссия МВФ, мы ожидаем, что достаточно быстро будет украинский вопрос вынесен на рассмотрение совета директоров МВФ. Это означает, что мы можем получить как минимум 700 млн долларов по следующему траншу. В то же время, я бы ожидал, что в этом году мы можем получить и больше, как минимум еще дополнительный транш", - сказал советник президента.

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По его словам, уже "сформирована подушка безопасности на сентябрь, когда идут большие платежи по государственным займам, сделанными 6-7 лет назад".

"Мы должны выплатить 2,8 млрд долларов по внешнему долгу. Ситуация более-менее не просто контролируемая, а мы находимся в зоне стойкого финансового состояния, наши золотовалютные резервы больше 28 млрд долларов", - заявил Устенко.

Напомним, Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента в иностранной валюте Украины со стабильного до позитивного, подтвердив рейтинг на уровне В, передает Интерфакс-Украина.

На это решение повлияли относительная устойчивость Украины к коронавирусному шоку и ожидаемое снижение госдолга к ВВП до 57% в 2021 году благодаря перевыполнению бюджета и восстановлению экономики, говорится в сообщении агентства.

Также в Fitch отметили, что международные резервы Украины имеют тренд к росту. Кроме того, несмотря на задержку с траншем МВФ по программе stand by, страна восстановила доступ к коммерческому и МФО внешнему финансированию.