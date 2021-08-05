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Коллапс и коррупция: Ляшко высказался о ситуации в энергетике Олег Ляшко рассказал, что нужно сделать, чтобы реанимировать украинскую энергосистему

Украине нужен нормальный рынок электроэнергии, для чего необходимо выполнять принятый в 2018 году закон — об этом заявил в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"Тарифы на свет должны быть справедливы, чтобы семья могла их заплатить. А кто не может заплатить, малоимущий украинец, должен получить субсидию от государства, чтобы в его доме было светло и тепло. Когда человек экономит каждую копейку, а правительство ему не помогает, одновременно блатные в имениях в Конча-Заспе так же должны платить за свои имения 3 копейки. Где справедливость? Почему владелец имения в 5 тыс. кв. метров должен платить за электроэнергию столько же, как и человек, который живет в однокомнатной квартире? Тот, кто живет в однокомнатной квартире, кто экономит, тот должен иметь поддержку от государства, а кто имение — плати реальную рыночную цену", — сказал он.

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Ляшко подчеркнул, что Украина должна выполнить закон об объединении с европейской энергосистемой.

"Все, что сегодня происходит на рынке электроэнергии, это сплошной коллапс и коррупция, к чему это привело — волюнтаризм, ручное управление электроэнергией и запуск в Украину российского и белорусского электричества. Для России энергетика — это оружие. Мы требуем от властей немедленно выполнить закон, который фракция Радикальной партии голосовала в 2018 году, о рынке электроэнергии. Этот закон предусматривает объединение с европейской энергетической системой. Для этого мы должны прекратить российский импорт, и в режиме автономии украинская энергетическая система должна проработать хотя бы год. Объединение с энергетической системой ЕС дает прозрачность, конкуренцию, демонополизацию, честные и справедливые тарифы, отсутствие коррупции и ручного управления. От этого выиграет каждый украинский потребитель, украинские предприятия", — сказал он.

Напомним, с января по май 2021 года Украина импортировала из России и Беларуси 700 млн кВт часов на сумму более 1 млрд грн. 26 мая НКРЭКУ согласилась ограничить импорт, однако вопреки требованиям закона остановила его только на 4 месяца - до 1 октября 2021 года.

Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что следующий отопительный сезон в Украине под угрозой из-за импорта электроэнергии из Беларуси и России.

Из-за покупки за рубежом украинские производители электроэнергии снижают мощности и, соответственно, меньше закупают уголь на шахтах. Поэтому и горняки остаются без работы и зарплаты, отметил политик. К отопительному сезону, по мнению Ляшко, ситуация может стать критической.