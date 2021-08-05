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Министр о повышении зарплат врачам: у нас все получится Виктор Ляшко рассказал, что будет с зарплатами медицинских работников

Поднимут ли зарплату врачам в Украине, рассказал в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" глава Минздрава Виктор Ляшко.

"Один из вопросов — мотивация медицинских работников, поскольку заработная плата должна быть как минимум равнозначна средней. Поэтому и был указ президента, что зарплата медсестры должна быть на уровне 13,5 тыс., а зарплата врача — минимум 20 тыс. грн. Буквально перед этим эфиром я был в Минфине, где мы проговаривали бюджетный запрос на 2022 год. Мы обсудили количество дополнительного финансирования для системы здравоохранения, в частности для программы медицинских гарантий, чтобы решить вопрос повышения зарплат медицинским работникам. Я думаю, у нас все получится, если мы работаем как единая команда", — сказал он.

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Также Ляшко рассказал о запланированной реконструкции больниц.

"Параллельно с этим в рамках "Большого строительства" начали модернизацию больниц. В частности, на 2022 год предусмотрена реконструкция, строительство новых корпусов, техническое переоснащение одной областной клинической больницы, одной областной детской больницы в каждой области страны. Это будут больницы нового европейского подхода. Эти шаги не делались в Украине достаточно давно. Это шаги, которые показывают, что вся вертикаль власти повернулась лицом к системе здравоохранения", — сказал он.

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Напомним, президент Владимир Зеленский в июне подписал указ, который предусматривает повышение минимальных зарплат медикам - не менее 13,5 тысячи грн для среднего медперсонала и не менее 20 тысяч грн для врачей.

В декабре 2020 года тогдашний министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что средняя зарплата сотрудников отрасли составляет 9 тыс. грн для врачей, 7 тыс. грн — средний медперсонал, 5 тыс. грн — младший медперсонал. Ожидалось, что в течение года медицинские работники смогут рассчитывать на повышение зарплат до 30%.