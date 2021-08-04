22:07, Сегодня

Конец эпохи хрущевок: в Украине нашли решение проблемы ветхого жилья Людей будут переселять сразу в постоянные, а не временные квартиры

В Украине планируют сносить аварийные хрущевки, таких зданий насчитывается десятки тысяч.

Как сообщается в сюжете программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24", в стране более 30 тысяч домов, которые вот-вот станут непригодными для проживания. Преимущественно это хрущевки, построенные еще в середине прошлого века. Кабмин предлагает их реконструировать целыми кварталами. Какие сносить, а какие ремонтировать - будут решать местные власти. Они будут искать инвесторов и договариваться с жильцами. Последние, обещают чиновники, смогут выбирать - деньги или новое жилье.

"Владелец должен иметь выбор этих альтернатив, это нормальный процесс, нормальная работа. Безусловно, могут возникнуть исключения, и из ста или тысячи жителей кто-то откажется", - объяснил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

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Законопроект предусматривает, что для расселения ветхого дома достаточно будет согласия 75% жильцов. Людям будут давать сразу постоянные, а не временные квартиры. Новые высотки будут строить рядом со старыми домами. Жилье будут предоставлять аналогичное или большей площади. Коэффициент обмена будут утверждать местные власти.

"Если у тебя в хрущевке 40 метров, то ты можешь рассчитывать на 40 метров, или с определенными коэффициентами, потому что нужно получать равноценное жилье. А не так, что у тебя прописано 10 родственников, и каждый родственник получит по 20 метров. Такого точно не будет", - рассказала нардеп от "Слуги народа" Елена Шуляк.

В свою очередь архитекторы предупреждают, что реконструкцию старых кварталов нужно проводить комплексно, и возводить заново не только дома, а абсолютно все - канализацию, электросети, дороги, парки, магазины и детсады. Но главное - жестко контролировать сам процесс строительства, чтобы не превратить город в каменные джунгли.

"Если запустить процесс стихийно - вот вам деньги, идите стройте - оно неизбежно приведет к тому, что пятиэтажная застройка, масштабная для человека, с большими зелеными пространствами в центре, превратится в "человейник", - рассказал архитектор Станислав Демин.

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Напомним, Министерство развития громад и территорий Украины разработало законопроект, который должен упростить процесс комплексной реконструкции кварталов. Проект касается в первую очередь устаревшего жилого фонда — кварталов "хрущевских" пятиэтажек, построенных в 50-60-е годы.

Еще в 2006 году был принят соответствующий закон, но он так и не заработал. Новый законопроект должен упростить процесс принятия решений. В частности, если ранее за принятие решения о реконструкции дома должны были проголосовать все жильцы, то сейчас эту цифру предлагается сократить до 75%. Еще одно нововведение — формирование маневренного жилого фонда для временного расселения прежних жильцов. Действующий закон прямо запрещает использование маневренного фонда для этих целей.