Тысячи украинских виноделов оказались в тени из-за "дебильного закона" – Саакашвили

В Украине около 250 тысяч виноделов вынуждены работать "в тени" из-за несовершенного законодательства.

Об этом в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" заявил глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили.

"У нас 250 тыс. семей, которые изготавливают и продают свое вино. Официально зарегистрировано 25. Все остальные это делают в тени. Я показал бутылки вина, президенту сказал, что это нелегально. Более того, есть зоны, где запрещено выращивать виноград, согласно дебильному украинскому закону. Какой-то… не хочу говорить плохое слово, сел в 1990-х годах вместе с большим производителем, который ему "забашлял", и решили, что здесь нельзя, здесь можно, выстроили схему, "никому нельзя производить, кроме нас". И начали гнать "шмурдяк", в супермаркет ничего не может попасть кроме того, что они разливают. В результате из этих 250 тыс. кто-то на рынке продает, кто-то в местных магазинах договаривается", - сказал он.