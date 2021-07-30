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Услуги ЖКХ подорожают на 70% — прогноз от депутата Михаил Волынец рассказал о ситуации с углем в Украине

Цены на услуги жилищно-коммунального хозяйства вырастут на 70% — такой прогноз сделал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" нардеп, член комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Михаил Волынец.

"Когда на рынке электроэнергии активно действовали спекулянты, на 2 июля, то из 78 блоков ТЭС 52 блока были отключены, и 5 блоков АЭС. Министерство энергетики и Кабмин принимали соответствующие меры, сейчас мы видим, что ситуация ненамного улучшилась, и несложно спрогнозировать, что в этом отопительном сезоне мы можем оказаться на пороге веерных отключений и существенного роста цен на энергоносители, что приведет к росту цен на коммунальные платежи. Где-то на 70% цены на коммунальные платежи будут расти", — сказал он.

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Волынец рассказал о ситуации с углем.

"И, например, за границей на площадке Амстердама цена на уголь составляет больше 130 долларов за тонну, это без доставки. А в Украине уголь забирают по цене 1650 грн, а часто из госшахт "Центрэнерго" забирает уголь в виде рядового за 850 грн, и то не рассчитывается. Не лучшая ситуация и на ТЭС, они не способны заплатить цену, чтобы вывезти уголь из-за границы. Вчера на антикризисном штабе министр энергетики Галущенко сказал: мы купим уголь за границей. За какие деньги? Не лучше ли было бы сегодня выделить деньги из резервного фонда Кабмина для закупки угля у украинских угольных предприятий и улучшить ситуацию до сентября-октября? Но этого не делается", — сказал он.

Ранее экс-вице-премьер-министр Украины Павел Розенко спрогнозировал, что тарифы в последующие годы будут повышаться на 35-36% ежегодно. "Очевидно, что между реляциями власти по улучшению жизни, жизнь украинцев становится все труднее, а цены на услуги ЖКХ, и в частности на газ для населения, существенно возрастают", — заявил он.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявлял, что из-за покупки электроэнергии за рубежом украинские производители снижают мощности и, соответственно, меньше закупают уголь на шахтах.

В мае президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий введение запрета на импорт электрической энергии из России и Беларуси. Этот закон был принят Верховной Радой во втором чтении и в целом 15 апреля. 26 мая НКРЭКУ согласилась ограничить импорт, однако вопреки требованиям закона остановила его только на 4 месяца - до 1 октября 2021 года.