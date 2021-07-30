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Можем прождать нормальной электроэнергии 20-30 лет — депутат о RAB-тарифах Людмила Буймистер рассказала, чем полезны Украине стимулирующие тарифы на электроэнергию

Стимулирующие тарифы позволят наладить электросети через 15 лет, иначе ждать придется еще дольше — об этом заявила в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" депутат из "Слуги народа" Людмила Буймистер.

"Мы этим вопросом много занимались в прошлом году, был принят революционный для Украины подход, который является нормальным для цивилизованных стран – чтобы в тарифе на передачу электроэнергии была так называемая инвестиционная составляющая, которая позволяет обновлять сети. Состояние сетей у нас в стране катастрофическое, это начинают ощущать все украинцы. Даже в моем родном селе в Черновицкой области уже сейчас по воскресеньям по 2-3 часа люди сидят без света, и это из-за того, что в течение 30 лет не хватало средств на обновление сетей. Сегодня заложена формула, которая за 13-15 лет позволит привести нас к более-менее европейским показателям. Сегодня каждый человек примерно 10-11% переплачивает за ту электроэнергию, которая просто теряется в сетях из-за того, что они устарели. Чтобы сети могли нормально развиваться, было принято такое решение, и важно, чтобы ставки по тарифам, которые позволили компаниям привлечь средства, оставались по крайней мере на сегодняшнем уровне", — сказала она.

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По словам Буймистер, действия НКРЭКУ могут привести к тому, что Украина не сможет присоединиться к европейской электросети.

"Регулятор сначала хотел сказать, что не нужно этого делать, пусть сети загибаются и далее, логика непонятная. Но сегодня они возвращаются к этим разговорам, и идут слухи, что регулятор будет инициировать снижение тарифа. Это приведет к тому, что украинцам придется ждать нормальной электроэнергии уже не 15 лет, а 20-30, или даже никогда. Это также угрожает стратегическим неприсоединением к европейской электросети, которое должно произойти в 2023 году. С таким состоянием сетей, как сегодня, нас в Европу не примут", — сказала она.

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Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила 26 августа 2020 года стимулирующий тариф на электроэнергию, или RAB-тариф. Это значит, что из оплаты пользователями часть денег пойдет на обновление электросетей, а если аварийных отключений не будет становиться меньше, облэнерго будут платить штрафы.

Ранее Людмила Буймистер рассказывала о пользе RAB-тарифа в Украине. "Можем рассчитывать, что намного больше инвестиций будет заходить в страну, и таким образом будет расти спрос на электроэнергию. И, по большому счету, когда мы обновим электросети, каждый потребитель будет платить меньше", — сказала она.