22:51, Вчера

Ляшко о "Северном потоке-2": Украине воткнули нож в спину Политик считает, что США и Германия предали Украину

Страны Запада, согласившись на достройку российского газопровода "Северный поток-2", заключили "газовый пакт Молотова – Риббентропа" и фактически предали Украину.

Такое мнение высказал в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"Что будет с нами – зависит от нас. Наши партнеры нас предали – Меркель, Байден… Добавляйте сюда еще Путина, это не просто соглашение между Германией и США, это трехстороннее соглашение между Германией, Россией и США. Я считаю, что это предательство, это нож в спину. Они просто нам воткнули нож в спину и прокрутили", - подчеркнул политик.

Читайте также: Байден развязывает руки Путину — журналист заявил о колоссальной ошибке США

Ляшко также напомнил, что "ничего нового в истории нет".

"Вспомните август 1938 года, пакт Молотова – Риббентропа, где немцы и Советский Союз поделили тогдашнюю Европу… Вспомните соглашение между немцами и британцами, когда они разделили между собой Чехословакию и зону влияния в Европе. Ничего нового нет в этом мире, и когда мы на кого-то киваем, что они договорились за нашей спиной, на это и нужно было рассчитывать. Договариваются за спиной у слабых. К сожалению, решили без Украины, за Украину, и считают, что решили будущее Украины. Будущее Украины должно зависеть исключительно от нас и нашей борьбы. Считаю, что это соглашение войдет в историю как один из позорнейших актов ХХI века, я бы сказал, что это газовый пакт по аналогии с пактом Молотова – Риббентропа", - отметил он.

Читайте также: Саакашвили о "Северном потоке-2": геополитическое значение Украины будет уменьшаться

Напомним, США и Германия официально согласовали завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2". Они опубликовали "Совместное заявление в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей", сообщает "Европейская правда".

США и Германия отметили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года. Германия обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы сделать возможным продление соглашения с Россией о транзите газа через Украину до десяти лет.

Кроме того, Германия продолжит продвигать двусторонние энергетические проекты с Украиной, особенно в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности.

Ранее генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон рассказал, какая единственная гарантия по транзиту газа может удовлетворить Украину. "Новый контракт на транспортировку газа на 10-15 лет в объемах не менее чем сейчас. Все остальные гарантии, я считаю, не обеспечивают нам наполнение бюджета и получение достаточного тарифного дохода для компании", - отметил он.