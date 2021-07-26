22:17, Вчера

Украинцев подсадили на иглу субсидий – Ляшко о цене на газ Политик назвал условие, при котором субсидии станут не нужны

Украинцам не понадобятся субсидии на оплату коммунальных услуг, если в стране будут установлены честные тарифы.

Такое мнение высказал в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"Смотрите, какая цена на газ. Какой нормальный человек может заплатить за тот газ? Где взять деньги? Даже семья с нормальным доходом, где жена работает, муж работает – и то они не могут заплатить. Как можно 14 тыс. грн за 1000 кубов заплатить? Сколько нужно зарабатывать? Есть ответы от парламента, правительства, власти на вопрос, как люди будут платить за коммуналку следующего отопительного сезона? Мы такого ответа не слышим, программы действий нет, планов энергонезависимости нет, планов увеличения добычи своего газа нет, плана реформирования "Нафтогаза" нет", - заявил политик.

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Ляшко напомнил, что "Нафтогаз" находится в пятерке самых прибыльных предприятий и задекларировал за полгода 28 млрд грн.

"За чей счет прибыль? За счет каждого украинца. Вы залезли в карманы этих людей, вы их ограбили, забрали последнее и показываете, что вы успешная компания. Газа меньше добывают, в модернизацию не вкладывают, в энергоэффективность не вкладывают. Это нечестная прибыль! И рассказывают, что эта прибыль идет на субсидии. Зачем людям субсидии, если будет честная цена на газ и коммуналку? А сегодня всех подсадили на иглу субсидий при копеечной зарплате и пенсии".

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Напомним, Министерство социальной политики намерено усилить государственный контроль над предоставлением субсидий и проводить проверки получателей выплат. Проводить проверки будет уполномоченное лицо. Плановая проверка будет проходить не чаще раза в год. К участию в проверках могут привлекаться представители центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, сообщает Минсоцполитики.

Ранее министр социальной политики Марина Лазебная в эфире телеканала "Украина 24" рассказала о правилах продления субсидий для украинцев.

"Правительство в мае сформулировало, для кого автоматически перечисляются субсидии. Поэтому у нас есть около 2,5 млн домохозяйств, для которых не нужно будет ходить и подавать новые декларации, за них это сделают органы социальной защиты, информация о получателях этих субсидий будет верифицирована Министерством финансов. После этого будет принято решение, если у людей не изменились имущественные позиции и состав домохозяйств, то для них будут переназначены субсидии, их об этом проинформируют. И очень важно: если не будет никаких изменений, то субсидия назначается с 1 мая", - отметила министр.