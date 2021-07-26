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Цены растут: эксперт рассказал о ситуации со сливочным и подсолнечным маслом Олег Пендзин объяснил, что происходит с ценами на популярные продукты

Цены на сливочное масло рекордно поднялись — за 200 граммов приходится платить более 50 гривен. Что происходит на рынке, рассказал в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" экономист Олег Пендзин.

"Когда мы говорим о сливочном масле, там ситуация не настолько трагическая. Если посмотреть, на сколько цена выросла за год, то она выросла меньше, чем сегодняшний официальный индекс инфляции. То есть за год сливочное масло выросло на 8,5%, в то же время у нас официальная инфляция 9,5%. У нас в лидерах другие масла, например, подсолнечное. Оно выросло более чем на 70%. Сливочное масло не настолько критическое", — сказал он.

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Эксперт рассказал об особенности этого сегмента рынка.

"Нужно понимать, что производители масла часто дают вместе с ним еще и спреды — есть такая штука, которая значительно ниже в цене, но молочного сырья там очень мало — в основном растительное масло. К сожалению, оно намного хуже по качеству, но дешевле, и многие наши граждане покупают именно спреды, а не масло, так что тут тоже есть особенности рынка", — сказал он.

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Также Пендзин ответил на вопрос, с чем ситуация в стране более критическая и что происходит с этим продуктом.

"Это подсолнечное масло, оно сильно выросло в цене. Есть примеры, когда в Европе оно дешевле, и у соседей его можно купить на украинские деньги где-то за 35-40 гривен, в то время как в Украине оно стоит гораздо дороже. При этом интересен еще один момент: за последний месяц согласно индексу ФАО, растительное масло в мире подешевело на 9,5%, а в Украине оно подорожало на 3,5%, то есть продолжает рост. И тут есть вопросы к Антимонопольному комитету Украины. Украина является мощным производителем растительного масла, мы производим до 5 млн тонн в год, а внутреннее потребление — 450 тысяч тонн. То есть мы более 90% вывозим за границу, мы один из крупнейших производителей подсолнечного масла в мире. И поэтому то, что происходит на украинском рынке, в той или иной мере связано с динамикой мировых цен. Но нужно понимать, что больше всего в мире потребляется пальмового масла, оно значительно дешевле. Сейчас оно подешевело и потянуло за собой премиум-сорта других масел. В то же время в Украине пальмовое масло не продается, поэтому у нас в основном представлен средний сегмент растительных масел. И маркетологи наших производителей пошли интересным путем. В Европе и мире тара меньше литра практически отсутствует. А в Украине у нас сначала перешли на тару 800 граммов, а сейчас уже можно видеть бутылочки и по поллитра, которые продаются по цене почти как литр", — сказал он.

Индекс продовольственных цен ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) — средневзвешенный показатель изменения за месяц международных цен на корзину из пяти продовольственных сырьевых товарных групп: зерновые, мясо, молочные продукты, растительные масла и сахар.

Добавим, в августе в Украину планируется ввоз большой партии сливочного масла средней ценовой категории, что должно повлечь за собой снижение цен на этот продукт.