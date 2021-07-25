23:59, 25 июля

Саакашвили о "Северном потоке-2": геополитическое значение Украины будет уменьшаться Глава исполкома Совета реформ объяснил, как Украина должна компенсировать потерю транзита

После запуска российского газопровода "Северный поток-2" геополитическое значение Украины будет уменьшаться.

Об этом заявил в эфире программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" глава исполкома Национального совета реформ Михаил Саакашвили. На вопрос, можно ли верить гарантиям, что транзит газа через Украину после запуска "Северного потока-2" сохранится, Саакашвили ответил:

"Верить нельзя. То, что геополитическое значение Украины после начала работы "Северного потока-2" будет уменьшаться – это однозначно. Но это надо компенсировать тем, что Украина должна разрабатывать свои ресурсы, в том числе зеленый водород. Как раз потому Россия и хочет перекрыть для Украины Черное море – потому что на юге основные залежи зеленого водорода. И Россия смотрит на эти вещи. Это не эмоциональная история, что Путину вдруг захотелось по Дерибасовской прогуляться – нет, зеленый водород там".

Читайте также: Саакашвили рассказал о планах Путина по вторжению в Украину: есть два сценария

Напомним, США и Германия официально согласовали завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2". Они опубликовали "Совместное заявление в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей", сообщает "Европейская правда".

США и Германия отметили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года. Германия обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы сделать возможным продление соглашения с Россией о транзите газа через Украину до десяти лет.

Кроме того, Германия продолжит продвигать двусторонние энергетические проекты с Украиной, особенно в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности.

Ранее генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон рассказал, какая единственная гарантия по транзиту газа может удовлетворить Украину. "Новый контракт на транспортировку газа на 10-15 лет в объемах не менее чем сейчас. Все остальные гарантии, я считаю, не обеспечивают нам наполнение бюджета и получение достаточного тарифного дохода для компании", - отметил он.