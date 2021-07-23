11:34, Сегодня

Такие договоренности нам не нужны — Витренко о транзите газа через Украину Юрий Витренко рассказал, стоит ли Украине договариваться с Россией о транзите газа

Глава российского "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания якобы готова увеличивать объемы транзита газа через Украину, но учитывая экономическую целесообразность и состояние ГТС. На это заявление ответил в программе "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Во-первых, это можно совместить с заявлениями Путина, которые раздавались до этого, заключающиеся в том, что фактически они хотят, чтобы Украина договаривалась напрямую с Россией. Но эти договоренности, и Путин намекал на это прямо, включали и импорт российского газа. И так всегда было, что россияне настаивали, чтобы мы покупали много российского газа по цене, которая значительно выше рыночной. И следствием всего этого было то, что мы в среднем платили на 5 млрд долларов больше за российский газ, чем мы получали за транзит. Вот такое продление транзита, когда Украина еще имеет доплачивать России, нам не нужно. Мы сейчас тратим меньше на весь импортированный газ, чем мы получаем за транзит. Сейчас Украина в плюсе, мы получаем деньги в госбюджет. Какие-то договоренности, которые приводят к тому, что деньги из Украины идут в Россию, нам не нужны", — сказал он.

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Витренко ответил, устроит Украину, если Россия гарантирует продолжение транзита на 10 лет.

"Россия нам гарантировала безопасность в пределах Будапештского меморандума. Нам Будапештский меморандум-2 не нужен. Мы не можем верить никаким гарантиям России после того, как они все гарантии ... очень циничным способом о них просто забыли, совершили военное вторжение в Украину", — заявил он.

Напомним, Россия строит газопровод "Северный поток-2" в обход Украины, что может вызвать падение транзита газа через украинскую ГТС. Также известно, что российская компания "Газпром" не забронировала дополнительные мощности на следующий газовый год — с 1 октября 2021 по 1 октября 2022 года — через Польшу и Украину.

Ранее генеральный директор оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон рассказал, какая единственная гарантия по транзиту газа может удовлетворить Украину. "Новый контракт на транспортировку газа на 10-15 лет в объемах не менее сейчас. Все остальные гарантии, я считаю, не обеспечивают нам наполнения бюджета и получения достаточного тарифного дохода для компании", — отметил он.