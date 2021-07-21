11:04, Сегодня

Главу НБУ увольнять нельзя, будут проблемы с МВФ и инвесторами - банкир Сергей Фурса вспомнил прошлогоднее увольнение Якова Смолия, которое повлияло на предоставление траншей

Увольнять главу Национального банка нельзя, так как это подорвет доверие инвесторов и негативно скажется на сотрудничестве с Международным валютным фондом. Об этом в эфире программы "Сегодня Утро" на канале "Украина 24" сказал инвестиционный банкир Сергей Фурса, комментируя информацию о возможном увольнении нынешнего главы НБУ Кирилла Шевченко.

Фурса также считает, что до отставки Шевченко на самом деле далеко.

"Думаю, что пока еще очень далеко до отставки господина Шевченко, единственный раз мы об этом услышали в Financial Times от кого-то в Офисе президента. Плюс нужно помнить: независимость регулятора – это очень важно для экономики Украины. "Я хочу уволить, так как это моя квота" – это не должно так работать вообще. Конечно, господин Шевченко, если на него надавить в Офисе президента, напишет заявление об увольнении. Но второе такое заявление за последние 1,5 года приведет к еще большему усложнению наших отношений с инвесторами и кредиторами", - сказал Фурса.

Эксперт отметил, что предпосылки появления такой информации неясны.

"Мы не всегда понимаем принципы, по которым принимают решения в Офисе президента, поэтому о предпосылках сложно говорить. Сейчас действительно есть личностный конфликт в Нацбанке, это противостояние по линии "Шевченко – Рожкова", есть довольно громкие увольнения со стороны профессионалов, которые являются частью НБУ, и эти увольнения вызывают много вопросов", - сказал банкир.

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Также Фурса напомнил, что из-за увольнения предыдущего главы НБУ Якова Смолия Нацбанк потерял доверие МВФ, и сейчас восстанавливает его.

"У господина Шевченко контракт на 7 лет, осталось работать еще 6 лет, а госпоже Рожковой осталось 4 года. Никто не имеет права никого увольнять, есть понятие институциональной независимости Нацбанка, это не по правилам. Если вмешательство снова будет, это негативно повлияет. Мы можем вспомнить, что после первого вмешательства год назад, когда мы только получили транш МВФ и сразу уволили Смолия, мы ни разу не получили транш МВФ. Это очень показательная история, весь год прошел в сегменте восстановления доверия к НБУ", - сказал Фурса.

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Отметим, что информацию о возможном увольнении Шевченко опубликовало издание Financial Times, которое сослалось на два источника в окружении президента. Яков Смолий подал в отставку 1 июля 2020 года "по причине политического давления на Нацбанк", как было указано на сайте регулятора. Кирилл Шевченко до своего назначения занимал пост председателя правления "Укргазбанка".

Напомним, ранее в эфире программы "Сегодня Вечером" на канале "Украина 24" министр финансов Сергей Марченко сказал, что предоставление очередного транша Украине МВФ будет рассматривать после голосования Верховной Рады за законопроекты, связанные с реформами.